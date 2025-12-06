  1. У світі

У Лондонському Тауері активісти закидали їжею вітрину з королівськими коштовностями

21:34, 6 грудня 2025
Інцидент спричинив часткове закриття туристичного об’єкта, поліція затримала чотирьох осіб.
У Лондонському Тауері активісти закидали їжею вітрину з королівськими коштовностями
Фото: The Guardian
У Лондонському Тауері учасники протестної групи Take Back Power закидали їжею вітрину з королівськими коштовностями. Після інциденту частину комплексу тимчасово зачинили, а підозрюваних затримали. Про подію повідомляє The Guardian.

Організація Take Back Power, яка називає себе ненасильницьким громадянським рухом, взяла відповідальність за акцію. Протестувальники оприлюднили відео, на якому видно, як вони кидають у вітрину заварний крем та яблучний крамбл. У групі заявили, що це був жест протесту проти соціальної нерівності у Великій Британії.

«Демократія розвалилася. Мільярдери купують політичний вплив, а бездомні люди помирають на вулицях. Нам потрібна Палата народу, щоб оподатковувати багатих», — зазначили активісти у своєму дописі. На відео також чути вигуки: «Демократія зруйнована» та «Велика Британія зруйнована. Ми прийшли сюди, до скарбів нації, щоб повернути владу».

Поліція затримала чотирьох підозрюваних 6 грудня та помістила їх під варту. Поки тривало розслідування, Лондонський Тауер — одне з найвідвідуваніших туристичних місць — частково закривали.

