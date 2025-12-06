  1. В мире

В Лондонском Тауэре активисты забросали едой витрину с королевскими драгоценностями

21:34, 6 декабря 2025
Инцидент привел к частичному закрытию туристического объекта, полиция задержала четырех человек.
Фото: The Guardian
В Лондонском Тауэре участники протестной группы Take Back Power забросали едой витрину с королевскими драгоценностями. После инцидента часть комплекса временно закрыли, а подозреваемых задержали. Об этом сообщает The Guardian.

Организация Take Back Power, которая называет себя ненасильственным гражданским движением, взяла на себя ответственность за акцию. Протестующие обнародовали видео, на котором видно, как они бросают в витрину заварной крем и яблочный крамбл. В группе заявили, что это был жест протеста против социального неравенства в Великобритании.

«Демократия развалилась. Миллиардеры покупают политическое влияние, а бездомные люди умирают на улицах. Нам нужна Палата народа, чтобы облагать налогом богатых», — отметили активисты в своем сообщении. На видео также слышны крики: «Демократия разрушена» и «Великобритания разрушена. Мы пришли сюда, к сокровищам нации, чтобы вернуть власть».

Полиция задержала четырех подозреваемых 6 декабря и поместила их под стражу. Пока продолжалось расследование, Лондонский Тауэр — одно из самых посещаемых туристических мест — частично закрывали.

полиция Великобритания

