Справа про позбавлення судді Верховного Суду допуску до державної таємниці – Вища рада правосуддя поки що не вирішила, як реагувати на дії СБУ

У Вищій раді правосуддя хотіли відмовити у реагуванні на повідомлення про тиск на суддю Верховного Суду, але все ж вирішили подумати.

Джерело фото - Верховний Суд

Голова Вищої ради правосуддя Григорій Усик вирішив оригінально відмовити у реагуванні на повідомлення про втручання, яке направив до ВРП суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Володимир Кравчук.

Нагадаємо, що 16 вересня 2024 року Служба безпеки України скасувала допуск судді Володимиру Кравчуку до державної таємниці. Підставою для такий дій СБУ стало рішення колегії суддів КАС ВС (головуючий – Володимир Кравчук) на користь підприємства ТОВ «Пробайк Плюс» у справі про скасування санкцій, які президент Володимир Зеленський запровадив стосовно підприємства у 2021 році.

Відповідно, Володимир Кравчук звернувся до Вищої ради правосуддя з повідомленням про втручання у процес здійснення правосуддя зі сторони СБУ.

Повідомлення про втручання знаходиться на розгляді голови ВРП Григорія Усика.

28 листопада голова Ради правосуддя планував поставити на голосування ВРП проект висновку про відсутність у повідомленні Володимира Кравчука підстав для вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя.

Втім член ВРП Олександр Сасевич запропонував відкласти розгляд вказаного висновку.

Він зазначив, що фактично висновок голови ВРП базується на постанові Кабінету міністрів 2013 року, яка має гриф «для службового користування», і з якою через це не змогли ознайомитися інші члени Ради правосуддя.

«Я ознайомився з вашим висновком про відсутність підстав для реагування на звернення судді Володимира Кравчука і все ж таки пропоную оголосити перерву у розгляді цього питання. Справа в тому, що в основу висновку покладена постанова Кабінету міністрів 2013 року, до якої я не маю доступу. Оскільки постанова для мене не є доступною, я не маю можливості з нею ознайомитися. Відтак я не можу підтримати ваш висновок. Прошу надати мені можливість підготуватися до розгляду питання», - повідомив Олександр Сасевич.

«Ця постанова Кабінету міністрів має гриф «ДСК». Ви її зможете отримати? А як ви це зробите?», - у свою чергу поцікавився Григорій Усик.

«А як голосувати за ваш проект, якщо незрозуміло, яка там підстава для відмови? Думаю, такий конституційний орган як Вища рада правосуддя все ж повинен мати можливість ознайомитися з таким документом та свідомо прийняти рішення», - відповів Олександр Сасевич.

У підсумку за відкладення розгляду висновку голови ВРП проголосували 12 членів Ради правосуддя – Олександр Сасевич, Інна Плахтій, Віталій Саліхов, Ольга Попікова, Дмитро Лук’янов, Сергій Бурлаков, Роман Маселко, Олексій Мельник, Алла Котелевець, Юлія Бокова, Олександр Мороз та Олег Кандзюба.

Не підтримали пропозицію Олександра Сасевича 5 членів ВРП – голова ВРП Григорій Усик, голова Верховного Суду Станіслав Кравченко, Тетяна Бондаренко, Оксана Кваша та Олена Ковбій.

Автор В’ячеслав Хрипун

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