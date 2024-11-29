Чи потрібно після виділення матеріалів кримінального провадження повідомляти особі про нову підозру або про зміну раніше повідомленої підозри – позиція Верховного Суду

Верховний Суд пояснив, чи потрібно у виділеному кримінальному провадженні додатково повідомляти особі про підозру у вчиненні злочину.

Законодавцем не передбачено імперативної норми щодо необхідності повідомлення особі про нову підозру або про зміну раніше повідомленої підозри лише за умови виділення матеріалів кримінального провадження в порядку статті 217 КПК. На це вказав Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові від 7 жовтня 2024 року по справі №754/8816/22.

Позиції судів

Місцевий суд закрив кримінальне провадження за обвинуваченням особи у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК, у зв'язку із закінченням строку досудового розслідування, визначеного ст. 219 КПК.

Апеляційний суд залишив без зміни цю ухвалу.

У касаційній скарзі прокурор стверджує, що суди помилково послались на необхідність у виділеному кримінальному провадженні додатково повідомляти особі про підозру у вчиненні злочину.

Позиція Верховного Суду

Касаційний кримінальний суд скасував ухвалу суду апеляційної інстанції і призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

В обґрунтування позиції ККС вказав, що за сталою судовою практикою і з огляду на положення статей 276, 278, 279 КПК та з урахуванням того, що законодавцем не передбачено імперативної норми щодо необхідності повідомлення особі про нову підозру або про зміну раніше повідомленої підозри лише за умови виділення матеріалів кримінального провадження в порядку ст. 217 КПК, підстав для вручення особі нового повідомлення про підозру або зміну попередньої в межах виділеного кримінального провадження в органу досудового розслідування немає.

Автор: Наталя Мамченко

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