Следует ли после выделения материалов уголовного производства сообщать лицу о новом подозрении или об изменении ранее сообщенного подозрения – позиция Верховного Суда

Верховный Суд объяснил, нужно ли в выделенном уголовном производстве дополнительно уведомлять лицо о подозрении в совершении преступления.

Законодателем не предусмотрена императивная норма о необходимости уведомления лица о новом подозрении или об изменении ранее уведомленного подозрения только при условии выделения материалов уголовного производства в порядке статьи 217 УПК. Об этом указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 7 октября 2024 года по делу №754/8816/22.

Позиции судов

Местный суд закрыл уголовное производство по обвинению лица в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК, в связи с истечением срока досудебного расследования, определенного ст. 219 УПК.

Апелляционный суд оставил без изменения это определение.

В кассационной жалобе прокурор утверждает, что суды ошибочно сослались на необходимость в выделенном уголовном производстве дополнительно уведомлять лицо о подозрении в совершении преступления.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд отменил определение суда апелляционной инстанции и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

В обоснование позиции КУС указал, что согласно постоянной судебной практике и учитывая положения статей 276, 278, 279 УПК и с учетом того, что законодателем не предусмотрена императивная норма о необходимости уведомления лица о новом подозрении или об изменении ранее уведомленного подозрения только при условии выделение материалов уголовного производства в порядке ст. 217 УПК, оснований для вручения лицу нового сообщения о подозрении или изменении предыдущего в пределах выделенного уголовного производства у органа досудебного расследования нет.

Автор: Наталя Мамченко

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