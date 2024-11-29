Следует ли после выделения материалов уголовного производства сообщать лицу о новом подозрении или об изменении ранее сообщенного подозрения – позиция Верховного Суда

Законодателем не предусмотрена императивная норма о необходимости уведомления лица о новом подозрении или об изменении ранее уведомленного подозрения только при условии выделения материалов уголовного производства в порядке статьи 217 УПК. Об этом указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 7 октября 2024 года по делу №754/8816/22.
Позиции судов
Местный суд закрыл уголовное производство по обвинению лица в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК, в связи с истечением срока досудебного расследования, определенного ст. 219 УПК.
Апелляционный суд оставил без изменения это определение.
В кассационной жалобе прокурор утверждает, что суды ошибочно сослались на необходимость в выделенном уголовном производстве дополнительно уведомлять лицо о подозрении в совершении преступления.
Позиция Верховного Суда
Кассационный уголовный суд отменил определение суда апелляционной инстанции и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.
В обоснование позиции КУС указал, что согласно постоянной судебной практике и учитывая положения статей 276, 278, 279 УПК и с учетом того, что законодателем не предусмотрена императивная норма о необходимости уведомления лица о новом подозрении или об изменении ранее уведомленного подозрения только при условии выделение материалов уголовного производства в порядке ст. 217 УПК, оснований для вручения лицу нового сообщения о подозрении или изменении предыдущего в пределах выделенного уголовного производства у органа досудебного расследования нет.
Автор: Наталя Мамченко
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