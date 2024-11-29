Практика судов
  1. Публикации
  2. / Судебная практика

Само по себе воинское звание не может считаться признаком военного должностного лица – Верховный Суд высказался по поводу квалификации превышения полномочий

08:05, 29 ноября 2024
Верховный Суд не согласился с выводом судов предыдущих инстанций, что осужденный к моменту совершения действий был военным должностным лицом и, таким образом, субъектом преступления по ст. 426-1 УК, потому что он по воинскому званию был начальником рядового.
Само по себе воинское звание не может считаться признаком военного должностного лица – Верховный Суд высказался по поводу квалификации превышения полномочий
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Военнослужащий приобретает статус военного должностного лица вследствие назначения на должность, возлагающую на него обязанности командира (начальника) или другие обязанности, предусмотренные в примечании 1 к ст. 425 УК или вследствие получения специального поручения полномочного командования, связанного с выполнением таких функций.

При этом само по себе воинское звание не может считаться признаком военного должностного лица. Об этом указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 15 октября 2024 года по делу №216/1675/22.

Обставини справи

Молодший сержант, на території ротно-опорного пункту, у період проходження служби у військовій частині в умовах воєнного стану під час конфлікту необережно вдарив свого підлеглого рядового клинком багнета-ножа в грудну клітину, від чого той помер на місці події.

Місцевий суд, з яким погодився суд апеляційної інстанції, визнав винуватою та засудив особу за ч. 1 ст. 119 КК, ч. 5 ст. 426-1 КК (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці).

Верховний Суд скасував ухвалу апеляційного суду на тій підставі, що апеляційний суд не обґрунтував висновку про ідеальну сукупність злочинів з різними формами вини в діях засудженого, які кваліфіковані за різними статтями КК, і призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

Апеляційний суд закрив провадження у зв'язку з відсутністю складу злочину та постановив вважати особу засудженою за ч. 5 ст. 4261 КК.

Позиція Верховного Суду

Касаційний кримінальний суд змінив судові рішення судів попередніх інстанцій.

Кримінальне провадження за ч. 5 ст. 426-1 КК закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК. Визнано винуватою та засуджено особу за ч. 1 ст. 119 КК.

Так, ККС констатував, що суб'єктом злочину за ст. 426-1 КК може бути військова службова особа, якою відповідно до примітки 1 до ст. 425 КК є військові начальники, а також інші військовослужбовці, які обіймають постійно чи тимчасово посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських обов'язків, або виконують такі обов'язки за спеціальним дорученням повноважного командування.

ККС не погоджується з висновком судів попередніх інстанцій, що засуджений на момент вчинення інкримінованих йому дій був військовою службовою особою і, таким чином, суб’єктом злочину за ст. 426-1 КК, пославшись на те, що він за військовим званням був начальником рядового згідно зі ст. 32 та ст. 34 Статуту внутрішньої служби ЗСУ та ст. 8 Дисциплінарного статуту ЗСУ.

Відповідно до обставин, встановлених судами попередніх інстанцій, засуджений обіймав посаду стрільця. Сторона обвинувачення не представила доказів того, що він був призначений на посаду командира відділення або будь-яку іншу посаду, за якою він був би командиром для потерпілого рядового.

ККС зазначає, що визначення в статутах ЗСУ, зокрема в ст. 32 Статуту внутрішньої служби ЗСУ, військовослужбовця як начальника іншого військовослужбовця не означає набуття ним статусу військової службової особи в значенні примітки 1 до ст. 425 КК.

Частиною 12 ст. 6 Закону «Про військовий обов'язок і військову службу» передбачено, що військові посадові особи – це військовослужбовці, які обіймають штатні посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, або які спеціально уповноважені на виконання таких обов'язків згідно із законодавством.

Стаття 32 Статуту внутрішньої служби ЗСУ та ст. 8 Дисциплінарного статуту ЗСУ не наділяють старшу за військовим званням особу дисциплінарною владою або розпорядчими повноваженнями командира.

Стаття 8 Дисциплінарного статуту ЗСУ передбачає, що «командири, посади яких у цьому Статуті не визначені, користуються дисциплінарною владою стосовно підлеглих військовослужбовців згідно з військовим званням, передбаченим їх посадою».

Таким чином, це положення означає, що дисциплінарна влада належить лише командиру, і ця дисциплінарна влада, незалежно від його дійсного звання, обмежується званням, притаманним цій посаді.

Отже, якщо майор призначений на посаду командира взводу, він користується повноваженнями, якими наділені молодший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант.

Військовослужбовець, який не займає командирську посаду, може отримати дисциплінарну владу і розпорядчі повноваження в силу свого звання лише за умов, визначених ст. 81 Дисциплінарного статуту ЗСУ та ст. 34 Статуту внутрішньої служби ЗСУ, коли вони виконують спільну задачу. В цій справі таких обставин не встановлено.

ККС зазначає, що статус військової службової особи військовослужбовець отримує внаслідок призначення на посаду, яка покладає обов'язки на цього командира (начальника) або інші обов'язки, передбачені у примітці 1 до ст. 425 КК, або внаслідок отримання спеціального доручення повноважного командування, пов'язаного з виконанням таких функцій. Саме по собі військове звання не може вважатися ознакою військової службової особи. ККС вважає, що засуджений не був на час вчинення діяння, що є предметом цієї справи, військовою службовою особою, а тому не може бути суб'єктом злочину, передбаченого ст. 426-1 КК.

Автор: Наталя Мамченко 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

суд Верховный Суд судебная практика КУС ВС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Следует ли после выделения материалов уголовного производства сообщать лицу о новом подозрении или об изменении ранее сообщенного подозрения – позиция Верховного Суда

Верховный Суд объяснил, нужно ли в выделенном уголовном производстве дополнительно уведомлять лицо о подозрении в совершении преступления.

Удаленный доступ к программе документооборота суда – райсуд сообщил о несанкционированном вмешательстве

Районный суд сообщил, что представитель ГП «ИСС» установил на компьютер одного из судей программу удаленного доступа к программе документооборота суда, но не объяснил, зачем это сделал.

Само по себе воинское звание не может считаться признаком военного должностного лица – Верховный Суд высказался по поводу квалификации превышения полномочий

Верховный Суд не согласился с выводом судов предыдущих инстанций, что осужденный к моменту совершения действий был военным должностным лицом и, таким образом, субъектом преступления по ст. 426-1 УК, потому что он по воинскому званию был начальником рядового.

Дело о лишении судьи Верховного Суда допуска к государственной тайне – Высший совет правосудия пока не решил, как реагировать на действия СБУ

В Высшем совете правосудия хотели отказать в реагировании на сообщение о давлении на судью Верховного Суда, но пока решили подумать.

Уголовное дело за дезертирство не будет препятствовать продолжению военной службы, если военный вернется до 1 января – подписан закон

Подписан закон, по которому факт возбуждения уголовного дела в отношении военнослужащего, совершившего дезертирство или самовольно покинувшего воинскую часть, но вернувшегося до 1 января, не будет основанием для отказа в продлении ему военной службы и действия контракта.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Альона Мазур
    Альона Мазур
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва