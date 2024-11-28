Як вимикатимуть світло 29 листопада — відповідь Укренерго

29 листопада графіки відключень світла діятимуть по всій країні.

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29 листопада світло відключатимуть по всій Україні. Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Час застосування і обсяг заходів обмеження будуть такими:

для побутових споживачів

- 00:00 – 06:00 — одна черга відключень

- 06:00 – 14:00 — дві черги відключень

- 14:00 – 18:00 — три черги відключень

- 18:00 – 22:00 — дві черги відключень

- 22:00 – 24:00 — одна черга відключень

Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть протягом всієї доби.

«Причина тимчасового посилення обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада», - додали в Укренерго.

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