Призывной возраст нужно снижать до 18-19, — генерал США Бен Годжес призвал активнее привлекать в армию молодежь, женщин и украинцев из-за границы

В большинстве стран мира можно поступить на военную службу уже в 18 или 19 лет, Украина тоже могла бы использовать такую ​​возможность, заявил экскомандующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Годжес.

Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе, генерал Бен Годжес заявил, что призывной возраст в Украине слишком высокий и должен быть пересмотрен. Он отметил, что в большинстве стран мира на военную службу принимают с 18-19 лет. Об этом Бен Годжес заявил в интервью "Громадському".

"По моему мнению, призывной возраст в Украине слишком высокий. В большинстве стран мира можно поступить на военную службу уже в 18 или 19 лет. Украина тоже могла бы использовать такую ​​возможность. С другой стороны, я понимаю и уважаю решение Украины оберегать молодежь от войны. Это нормально. Это выбор Украины", — заявил Годжес.

Годжес подчеркивает, что новобранцы должны получить качественную подготовку. Он отмечает, что украинцам хорошо известна советская армия, больше напоминавшая тюрьму, где людей не воспринимали как личностей.

Также он предложил активнее привлекать женщин на военную службу и обратить внимание на находящихся за рубежом граждан страны.

"Украинцы должны знать, что служба в армии во время войны — это не билет в один конец, что их жизни ценят и оберегают. И я также думаю, что в армии найдется достаточно работы и для женщин. Надо активнее привлекать женщин в военную службу. Я живу в Германии и здесь много украинцев, я вижу их везде. Это неправильно. Здесь должны быть только те, кто не может помочь Украине бороться", – заявил генерал.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», администрация Джо Байдена призвала украинские власти быстро увеличить численность армии, призвав больше людей и изменив свои законы о мобилизации, чтобы разрешить призыв в армию мужчин в возрасте 18 лет.

Со временем советник Президента Дмитрий Литвин прокомментировал призыв Штатов снизить мобилизационный возраст.

Представитель МИД Украины Георгий Тихий подтвердил, что тема возможного снижения мобилизационного возраста до 18 лет поднимается на переговорах с международными партнерами, в том числе с США.

Народный депутат и секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности Роман Костенко заявил, что призывной возраст в Украине должен быть от 20 до 50 лет.

Военная 92-я отдельная штурмовая бригада Евгения Закревская считает, что в Украине нужно ввести обязательную мобилизацию женщин.

Кстати, посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный допустил мобилизацию женщин в Украине.

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