Мобилизационный возраст в Украине должен быть от 20 до 50 лет, — нардеп Роман Костенко

По его словам, в Украине есть проблема с тем, что категория людей, которые сейчас призываются в армию, достаточно возрастная.

Фото: Facebook / Роман Костенко

Народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и военный Роман Костенко считает, что призывной возраст в Украине должен быть от 20 до 50 лет. По его словам, сейчас категория людей, которых призывают в армию, достаточно возрастная. Об этом сообщил в интервью УП.

В то же время нардеп отметил, что новый закон улучшил мобилизацию.

«У нас был провал мобилизации, начиная с лета 2023 года. Мы тогда провалили контрнаступление, были замены военкомов. И я скажу, что в декабре нам докладывали, что у нас было меньше 10 тысяч мобилизованных в месяц. При том, как мы несли санитарные потери, казалось, что это финиш.

Затем разными методами мы смогли поднять это количество. Когда закон был принят, сразу был скачок. Мы набрали в мае больше, чем за последние несколько месяцев вместе. Сейчас, в принципе, этот темп удерживается», – указал депутат.

По его словам, есть проблема того, что категория людей, которая сейчас призывается в армию, достаточно возрастная.

«Я сам в армии с 17 лет и скажу так: мы не говорим о 18, но я считаю, что у нас должен быть призывной возраст от 20 лет до 50. Все, что дальше, могут мобилизоваться по собственному желанию, но не в боевые подразделения.

Если мы хотим нормально обеспечивать боевые части, чтобы люди шли здоровыми и могли выполнять боевые задачи, это должен быть возрастной диапазон 20-50 лет», - добавил нардеп.

Как сообщалось, Комитет по вопросам нацбезопасности рекомендовал парламенту принять за основу и в целом доработанный законопроект №11379-д о внесении изменений в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации», устраняющих правовую коллизию позволяет мобилизовать военнообязанных до 25-летнего возраста.

Напомним, первой на эту правовую коллизию обратила внимание «Судебно-юридическая газета».

Напомним, секретарь Комитета Роман Костенко заявлял, что во время военного положения в Украине действует всеобщая мобилизация, которая охватывает мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

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