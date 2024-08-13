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В Виннице мужчина насиловал собственную несовершеннолетнюю дочь: как его наказали

15:11, 13 августа 2024
54-летний житель Винницы приговорен к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы за насилие над дочерью.
В Виннице мужчина насиловал собственную несовершеннолетнюю дочь: как его наказали
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В Виннице наказали 54-летнего мужчину, который насиловал собственную несовершеннолетнюю дочь. Об этом сообщает Винницкая областная прокуратура.

Мужчина признан виновным в изнасиловании и развращении ребенка, и приговорен к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы.

В 2022 году обвиняемый, находясь наедине со своей 12-летней дочерью и пользуясь ее беспомощностью, совершал по отношению к ней действия сексуального характера.

Данные мужчины будут внесены в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

Пока приговор законной силы не набрал. 

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