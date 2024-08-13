Нет финансирования – Минсоцполитики объяснило, почему ТЦК не видит в Реестре «Оберег» данные о лицах с инвалидностью, имеющих право на отсрочку

Стало известно, почему ТЦК не видит в Реестре «Оберег» данные из социальных реестров для предоставления автоматической отсрочки – ответ Минсоцполитики.

«Бегать должны данные, а не люди». Об этом не раз заявляли в цифровой команде Минобороны. То есть, если человек имеет право на отсрочку в силу своего социального статуса, например, является лицом с инвалидностью, он не должен бежать в ТЦК и сообщать об этом, ведь эти данные и так есть в государственных реестрах или базах.

Но когда у государства нет финансирования на определенные проекты, то бегать должны как раз люди.

Так, еще 11 апреля 2024 года вступил в силу закон о цифровизации военного учета №3549-IX. Он внес существенные изменения в закон о Едином государственном реестре «Оберег» о постоянной передаче и актуализации данных по всем военнообязанным, призывникам, резервистам.

Комментируя этот закон, профильная заместитель Министра обороны по цифровизации Катерина Черногоренко указывала, что Минобороны сделало обмен с базовыми реестрами, в том числе с реестрами Минюста, с реестрами Государственной налоговой службы и «на очереди Пенсионный фонд».

Обмен данными с Пенсионным фондом, по ее словам, тоже очень важен, потому что Минобороны тогда будет «видеть трудовой путь или профессиональный путь военнообязанного, сможет делать мобилизацию более смарт, сможет делать рекрутинг и так далее».

Впоследствии постановлением от 5 июня №650 Кабмин поручил Министерству обороны и разным органам до 5 июля обеспечить электронное информационное взаимодействие с Реестром «Оберег» с целью автоматической передачи данных.

Такое взаимодействие необходимо для автоматического предоставления и продолжения отсрочек. Ведь, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», отсутствие механизма автоматического предоставления и продления отсрочки провоцирует коррупционные риски и ставит граждан в неравные условия. Так, забронированные эксперты по вопросам реформ, работающих с иностранными донорами, уже могут оформить отсрочку через Дию, а лицам с инвалидностью, смотрителям, многодетным родителям, студентам и т.д. приходится стоять в постоянных очередях в ТЦК.

Таким образом, «Судебно-юридическая газета» обратилась с запросом к правительству относительно того, реализовано ли взаимодействие Реестра «Оберег» и реестрами Минсоцполитики и Пенсионного фонда для ускорения рассмотрения вопросов предоставления отсрочки категориям, определенным в статье 23 Закона «О мобилизационной подготовке» , а также передает ли ныне Пенсионный фонд и Министерство социальной политики в электронном виде в Реестр военнообязанных сведения об установлении, изменении группы инвалидности, как это предусмотрено законом.

Как следует из ответа Министерства социальной политики, между Министерством социальной политики Украины и Министерством обороны Украины подписан договор информационного взаимодействия от 4 июня 2024 года.

Однако по состоянию на сегодняшний день Договор не реализован «в связи с отсутствием финансирования, поэтому передача сведений из баз данных Минсоцполитики в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов не осуществляется».

Таким образом, из-за отсутствия финансирования пока нет автоматической передачи данных о лицах с инвалидностью в Реестр «Оберег», и, соответственно, пока не реализована функция автоматического предоставления и продления отсрочки.

Ранее «Судебно-юридическая газета» публиковала и ответ Минобороны по данному вопросу.

«По информации Директората цифровой трансформации в сфере обороны, Министерство обороны Украины проводит работу по организации информационного взаимодействия с центральными органами исполнительной власти и другими органами государственной власти держателями (распорядителями, администраторами) информационно-коммуникационных систем, реестров, баз (банков) данных, указанных в соответствии со статьей 14 Закона Украины «О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов», а также проводит работу над расширением перечня услуг» - отметили в Минобороны.

Напомним, согласно закону о Реестре военнообязанных, актуализация базы данных Реестра «Оберег» осуществляется на основании сведений, вносимых органами ведения Реестра, а также путем электронного информационного взаимодействия (обмена сведениями) между Реестром и информационно-коммуникационными системами, реестрами (у в том числе публичными), базами (банками) данных, держателями (распорядителями, администраторами) которых являются государственные органы.

Среди прочего органы ведения Реестра, т.е. ТЦК должны были бы получать в электронном виде от:

Пенсионного фонда – сведения об установлении, смене группы инвалидности; сведения о занятости (код ЕГРПОУ и местонахождение предприятия, учреждения, организации, место работы, должность, стаж работы); сведения об опыте работы по специальности.

Министерства социальной политики – сведения об установлении, смене группы инвалидности; месте жительства и местонахождении; номера средств связи и адреса электронной почты; сведения о внутренне перемещенном лице; сведения о родителях (усыновителях), опекунах, попечителях и других представителях, а также детях (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) - исключительно с согласия призывника, военнообязанного, резервиста; сведения о семейном положении лица и сведения о членах его семьи (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) - исключительно с согласия призывника, военнообязанного, резервиста; сведения об ограничении гражданской дееспособности, признании лица недееспособным (возобновление дееспособности).

Однако, как следует из ответа Минсоцполитики «Судебно-юридической газете», этот обмен не реализован, поэтому граждане должны сообщать ТЦК о наличии права на отсрочку в силу своего социального статуса лично.

Почему Кабмином была выбрана именно такая очередность цифровизации процедур – сначала введение бронирования через Дию, а затем уже упрощение для лиц с инвалидностью и социально уязвимых категорий населения – неизвестно.

Автор: Наталья Мамченко

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