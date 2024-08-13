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В приграничной 20-километровой зоне Сумщины ввели ограничения на перемещение граждан

12:12, 13 августа 2024
Это связано с увеличением интенсивности боевых действий и активизацией российских ДРГ.
В приграничной 20-километровой зоне Сумщины ввели ограничения на перемещение граждан
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В приграничной 20-километровой зоне Сумской области введены ограничения на перемещение всех категорий граждан. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

Там отметили, что ограничения связаны с увеличением интенсивности боевых действий, активизацией деятельности диверсионно-разведывательных групп, сил специальных операций противника и с целью сохранения жизни гражданского населения и военнослужащих.

«Допуск лиц на указанную территорию осуществляется по паспортам граждан Украины с соответствующей отметкой о регистрации проживания в этой зоне», - отметили в Генштабе ВСУ.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин выделил 2,7 млрд грн на восстановление населенных пунктов Сумщины.

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