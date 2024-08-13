На Дональда Трампа подают в суд за использование песни музыканта Айзека Гейза во время предвыборных мер

Семья покойного певца требует от Трампа прекратить использование песни и заплатить $3 млн за несанкционированное проигрывание композиции с 2022 по 2024 годы.

Семья певца Айзека Гейза подаст в суд на кандидата в президенты США Дональда Трампа за использование хита покойного музыканта. Об этом сообщает Variety.

В частности, родные вокалиста, композитора и автора песен заявили, что подают в суд на Трампа за несанкционированное использование им хита Hold On, I'm Coming во время предвыборных мер.

В документах, опубликованных в аккаунтах Гейза в соцсетях, его семья требовала от Трампа прекратить использование песни и заплатить $3 млн за несанкционированное воспроизведение композиции с 2022 по 2024 годы.

Они заявили, что авторские права были нарушены 134 раза.

Гейз написал песню Hold On, I'm Coming для R&B-спектакля Sam & Dave, и потому именно они обладают правами.

В письме родные музыканта также попросили удалить все видеозаписи, на которых Трамп использует эту песню, и требовала обнародовать официальное заявление от кампании Трампа, в которой признавалось бы, что семья Гейза не «санкционировала, не одобряла и не разрешала» использование песни.

Если эти требования не будут удовлетворены, написали представители семьи музыканта, они «примут все юридические меры, необходимые для обеспечения соблюдения нарушенных прав интеллектуальной собственности, включая, но не ограничиваясь, отправкой запросов» в суд.

«Дональд Трамп является воплощением нехватки честности и класса не только из-за его непрерывного использования музыки моего отца без разрешения, но также из-за его истории сексуального насилия над женщинами и его расистской риторики», - подчеркнул Сын Гейза, Айзек Гейз III.

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