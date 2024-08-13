Должностные лица Одесского горсовета искусственно блокировали электронную очередь в ЦНАП — полиция

Среди подозреваемых – заместитель директора одного из Департаментов, начальники двух отделов и заместитель начальника отдела.

В Одессе разоблачили манипуляции с местами в электронной очереди в ЦНАП. Об этом сообщили в полиции. По данным следствия, работники профильного Департамента искусственно уменьшали количество свободных мест в электронной очереди ЦНАП путем внесения несанкционированных изменений в работе автоматизированной системы. Как следствие, граждане не могли получить услуги в законном порядке в необходимые им даты и время.

По результатам экспертного заключения работники Департамента на протяжении 2021-2023 годов внесли более 36 000 несанкционированных изменений в систему местного ЦНАПа, пишут в полиции.

На основании собранных доказательств заместителю директора одного из Департаментов Одесского городского совета и трем ее подчиненным – начальникам двух отделов и заместителю начальника отдела – сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 362 и ч. 3 ст. 362 (Несанкционированное изменение информации, которая обрабатывается в автоматизированных системах, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней, по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, полицейские провели обыски по местам жительства и офисных помещениях фигурантов, где изъяли мобильные телефоны, компьютеры, официальную документацию и «черновые» записи.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Досудебное расследование продолжается.

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