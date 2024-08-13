Высший совет правосудия уволил в отставку трех судей

Судьи уволены в связи с подачей заявлений об отставке.

Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам. Об этом сообщается на сайте ВСП.

Принято решение уволить в связи с подачей заявлений об отставке:

Людмилу Губскую – с должности судьи Шестого апелляционного административного суда;

Елену Копытову – с должности судьи Северного апелляционного хозяйственного суда;

Ирину Юхно – с должности судьи Днепропетровского окружного административного суда.

Также Высший совет правосудия принял решение оставить без рассмотрения заявление Антона Чернушенко об освобождении от должности судьи Апелляционного суда города Киева в отставку.

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