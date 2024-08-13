Вища рада правосуддя звільнила у відставку трьох суддів

Суддів звільнено у зв’язку з поданням заяв про відставку.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами. Про це повідомляється на сайті ВРП.

Ухвалено рішення звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку:

Людмилу Губську – з посади судді Шостого апеляційного адміністративного суду;

Олену Копитову – з посади судді Північного апеляційного господарського суду;

Ірину Юхно– з посади судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду.

Також Вища рада правосуддя ухвалила залишити без розгляду заяву Антона Чернушенка про звільнення з посади судді Апеляційного суду міста Києва у відставку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.