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Вища рада правосуддя звільнила у відставку трьох суддів

11:23, 13 серпня 2024
Суддів звільнено у зв’язку з поданням заяв про відставку.
Вища рада правосуддя звільнила у відставку трьох суддів
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Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами. Про це повідомляється на сайті ВРП.

Ухвалено рішення звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку:

Людмилу Губську – з посади судді Шостого апеляційного адміністративного суду;

Олену Копитову – з посади судді Північного апеляційного господарського суду;

Ірину Юхно– з посади судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду.

Також Вища рада правосуддя ухвалила залишити без розгляду заяву Антона Чернушенка про звільнення з посади судді Апеляційного суду міста Києва у відставку.

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