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Посадовці Одеської міськради штучно блокували електронну чергу в ЦНАП — поліція

21:52, 13 серпня 2024
Серед підозрюваних — заступник директора одного з Департаментів, начальники двох відділів та заступник начальника відділу.
Посадовці Одеської міськради штучно блокували електронну чергу в ЦНАП — поліція
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В Одесі викрили маніпуляції з місцями в електронній черзі в ЦНАП. Про це повідомили у поліції.

За даними слідства, працівники профільного Департаменту штучно зменшували кількість вільних місць в електронній черзі ЦНАП шляхом внесення несанкціонованих змін в роботі автоматизованої системи. Як наслідок, громадяни не могли отримати послуги в законному порядку у необхідні їм дати та час.

За результатами експертного висновку працівники Департаменту упродовж 2021-2023 років внесли понад 36 000 несанкціонованих змін до системи місцевого ЦНАПу, пишуть у поліції.

На підставі зібраних доказів заступникові директора одного з Департаментів Одеської міської ради та трьом її підлеглим – начальникам двох відділів та заступнику начальника відділу – повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 362 та ч. 3 ст. 362 (Несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї, за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Окрім того, поліцейські провели обшуки за місцями проживання та в офісних приміщеннях фігурантів, де вилучили мобільні телефони, комп’ютери, офіційну документацію та «чорнові» записи.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває.

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