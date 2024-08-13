Посадовці Одеської міськради штучно блокували електронну чергу в ЦНАП — поліція

Серед підозрюваних — заступник директора одного з Департаментів, начальники двох відділів та заступник начальника відділу.

В Одесі викрили маніпуляції з місцями в електронній черзі в ЦНАП. Про це повідомили у поліції.

За даними слідства, працівники профільного Департаменту штучно зменшували кількість вільних місць в електронній черзі ЦНАП шляхом внесення несанкціонованих змін в роботі автоматизованої системи. Як наслідок, громадяни не могли отримати послуги в законному порядку у необхідні їм дати та час.

За результатами експертного висновку працівники Департаменту упродовж 2021-2023 років внесли понад 36 000 несанкціонованих змін до системи місцевого ЦНАПу, пишуть у поліції.

На підставі зібраних доказів заступникові директора одного з Департаментів Одеської міської ради та трьом її підлеглим – начальникам двох відділів та заступнику начальника відділу – повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 362 та ч. 3 ст. 362 (Несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї, за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Окрім того, поліцейські провели обшуки за місцями проживання та в офісних приміщеннях фігурантів, де вилучили мобільні телефони, комп’ютери, офіційну документацію та «чорнові» записи.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.