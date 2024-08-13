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На Дональда Трампа подають до суду за використання пісні музиканта Айзека Гейза під час передвиборчих заходів

17:52, 13 серпня 2024
Родина покійного співака вимагає від Трампа припинити використання пісні та заплатити $3 млн за несанкціоноване програвання композиції з 2022 по 2024 роки.
На Дональда Трампа подають до суду за використання пісні музиканта Айзека Гейза під час передвиборчих заходів
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Родина співака Айзека Гейза подасть до суду на кандидата в президенти США Дональда Трампа за використання хіта покійного музиканта. Про це повідомляє Variety.

Зокрема, рідні вокаліста, композитора та автора пісень заявили, що подають до суду на Трампа за несанкціоноване використання ним хіта Hold On, I'm Coming під час передвиборчих заходів.

У документах, опублікованих в акаунтах Гейза у соцмережах, його родина вимагала від Трампа припинити використання пісні та заплатити $3 млн за несанкціоноване програвання композиції з 2022 по 2024 роки.

Вони заявили, що авторські права були порушені 134 рази.

Гейз написав пісню Hold On, I'm Coming для R&B-вистави Sam & Dave, і тому саме вони володіють правами.

У листі рідні музиканта також попросили видалити всі відеозаписи, на яких Трамп використовує цю пісню, і вимагала оприлюднити офіційну заяву від кампанії Трампа, у якій би визнавалося, що родина Гейза не «санкціонувала, не схвалювала і не дозволяла» використання пісні.

Якщо ці вимоги не будуть задоволені, написали представники родини музиканта, вони «вживуть усіх юридичних заходів, необхідних для забезпечення дотримання порушених прав інтелектуальної власності, включаючи, але не обмежуючись, надсиланням запитів» до суду.

«Дональд Трамп є втіленням браку чесності та класу не лише через його безперервне використання музики мого батька без дозволу, але також через його історію сексуального насильства над жінками та його расистську риторику», — наголосив Син Гейза, Айзек Гейз III.

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