Кабмин выделил 2,7 млрд грн на восстановление населенных пунктов Сумщины

Несмотря на дефицит в 500 млрд грн для финансирования нужд обороны, правительство выделило 2,7 млрд для восстановления населенных пунктов в Сумской области.

Кабинет Министров принял решение выделить средства на восстановление населенных пунктов в прифронтовых областях. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

Речь идет об экспериментальном проекте, в рамках которого власти должны будут восстановить Ягодное в Черниговской области, Посад-Покровское в Херсонской области, Циркуны в Харьковской области и Тростянец в Сумской области.

Шмигаль уточнил, что правительство выделило для этого 2,7 миллиарда гривен.

За эти средства планируется восстановление критической инфраструктуры, ремонт и строительство новых жилых домов, детских садов, амбулаторий, защитных сооружений и административных зданий.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина ежемесячно тратит на сектор безопасности и обороны 166 млрд грн. Сейчас есть необходимость найти 500 млрд грн, в частности путем повышения налогов. В противном случае уже в сентябре 2024 могут быть перебои с денежными выплатами.

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