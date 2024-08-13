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Кабмін виділив 2,7 млрд грн на відновлення населених пунктів Сумщини

13:11, 13 серпня 2024
Незважаючи на дефіцит в 500 млрд грн для фінансування потреб оборони, Уряд виділив 2,7 млрд для відновлення населених пунктів на Сумщині.
Кабмін виділив 2,7 млрд грн на відновлення населених пунктів Сумщини
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Кабінет Міністрів ухвалив рішення виділити кошти на відновлення населених пунктів у прифронтових областях. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Мова йде про експериментальний проєкт, у рамках якого влада повинна буде відновити Ягідне у Чернігівській області, Посад-Покровське у Херсонській області, Циркуни у Харківській області та Тростянець у Сумській області.

Шмигаль уточнив, що уряд виділив для цього 2,7 мільярда гривень.

За вказані кошти планується відновлення критичної інфраструктури, ремонт і будівництво нових житлових будинків, дитячих садочків, амбулаторій, захисних споруд та адміністративних будівель.

Нагадаємо «Судово-юридична газета» писала, що міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна щомісяця витрачає на сектор безпеки і оборони 166 млрд грн. Наразі є потреба віднайти 500 млрд грн, зокрема, шляхом підвищення податків. В іншому випадку вже у вересні 2024 року можуть бути перебої з грошовими виплатами.

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