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Повинен доглядати за хворою бабусею: на Львівщині військовий через суд зобов’язав частину звільнити його зі служби

16:22, 13 серпня 2024
Військова частина відмовилась звільнити лейтенанта за сімейними обставинами, але він не погодився з рішенням та звернувся до суду.
Повинен доглядати за хворою бабусею: на Львівщині військовий через суд зобов’язав частину звільнити його зі служби
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На Львівщині чоловік через суд зобов’язав військову частину звільнити його зі служби за сімейними обставинами – через необхідність догляду за бабусею. Рішення у справі № 380/5247/24 постановив Львівський окружний адміністративний суд.

Як вказано у рішенні, до суду звернувся старший лейтенант, бабуся якого, відповідно до висновку лікарсько-консультативної комісії, потребує постійного стороннього догляду. На цій підставі позивач у лютому 2024 року хотів звільнитись з військової служби, але у військовій частині йому відмовили. У відмові командир заявив, що «необхідність здійснення постійного догляду за особою повинна бути підтверджена лише відповідним висновком медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), а відтак висновок лікарсько-консультативної комісії закладу (ЛКК) охорони здоров’я не підтверджує вказаної обставини».

Старший лейтенант не погодився із відмовою та звернувся до суду. Позивач наголосив, що у бабусі немає родичів, які б могли постійно за нею доглядати. Матір позивача близько 20 років тому поїхала за кордон та зараз постійно проживає у Італії.

Позивач вважає, що командир військової частини неправильно тлумачить норму статті абзацу 7 підпункту «г» пункту 2 частини 4 статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», через що прийняв неправомірне рішення про відмову у звільненні з військової служби.

Суд підтвердив, що «необхідність постійного стороннього догляду за хворою бабусею може підтверджуватися відповідним медичним висновком ЛКК».

Таким чином суд повністю задовольнив позов військового та зобов’язав військову частину звільнити його зі служби. Рішення може бути оскаржене.

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