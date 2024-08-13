Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Должен ухаживать за больной бабушкой: на Львовщине военный через суд обязал часть уволить его со службы

16:22, 13 августа 2024
Военная часть отказалась уволить лейтенанта по семейным обстоятельствам, но он не согласился с решением и обратился в суд.
Должен ухаживать за больной бабушкой: на Львовщине военный через суд обязал часть уволить его со службы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Львовщине мужчина через суд обязал воинскую часть уволить его со службы по семейным обстоятельствам – из-за необходимости ухода за бабушкой. Решение по делу №380/5247/24 постановил Львовский окружной административный суд.

Как указано в решении, в суд обратился старший лейтенант, бабушка которого, согласно заключению врачебно-консультативной комиссии, нуждается в постоянном постороннем уходе. На этом основании истец в феврале 2024 хотел уволиться с военной службы, но в воинской части ему отказали. В отказе командир заявил, что «необходимость осуществления постоянного ухода за лицом должна быть подтверждена только соответствующим заключением медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), а следовательно, заключение врачебно-консультативной комиссии заведения (ВКК) здравоохранения не подтверждает указанное обстоятельство».

Старший лейтенант не согласился с отказом и обратился в суд. Истец подчеркнул, что у бабушки нет родственников, которые могли бы постоянно за ней ухаживать. Мать истца около 20 лет назад уехала за границу и сейчас постоянно проживает в Италии.

Истец считает, что командир воинской части неправильно толкует норму статьи абзаца 7 подпункта «г» пункта 2 части 4 статьи 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», из-за чего приняло неправомерное решение об отказе в увольнении с военной службы.

Суд подтвердил, что «необходимость постоянного постороннего ухода за больной бабушкой может подтверждаться соответствующим медицинским заключением ВКК».

Таким образом, суд полностью удовлетворил иск военного и обязал воинскую часть уволить его со службы. Решение может быть оспорено.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Защитник утверждал, что протокол обыска является недопустимым доказательством, потому что не производилась аудио и видеофиксация – что решил Верховный Суд

Приводит ли к признанию недопустимым доказательства результаты экспертиз неприсоединение к протоколу обыска технического носителя с видеозаписью его проведения.

Несогласие с заключением эксперта должно быть мотивировано соответствующим решением суда – Верховный Суд

Апелляционный суд не дал никакой оценки выводу эксперта, который подала сторона защиты, что, по мнению Верховного Суда, является существенным нарушением требований уголовного процессуального закона.

Кабмин утвердил положение о координационном штабе по проведению эвакуации населения

Правительство решило утвердить положение, которое станет типичным для координационных штабов, занимающихся эвакуацией населения, и внесло изменения в порядок проведения эвакуации.

Включение в справку военнослужащего для перерасчета пенсии надбавки за особенности прохождения службы и премии – позиция Верховного Суда

Верховный Суд сделал вывод о включении в справку о размере денежного довольствия для перерасчета пенсии размеров надбавки за особенности прохождения службы и премии.

Нет финансирования – Минсоцполитики объяснило, почему ТЦК не видит в Реестре «Оберег» данные о лицах с инвалидностью, имеющих право на отсрочку

Стало известно, почему ТЦК не видит в Реестре «Оберег» данные из социальных реестров для предоставления автоматической отсрочки – ответ Минсоцполитики.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Карпенко
    Оксана Карпенко
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Елла Сгара
    Елла Сгара
    суддя Східного апеляційного господарського суду