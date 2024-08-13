Должен ухаживать за больной бабушкой: на Львовщине военный через суд обязал часть уволить его со службы

Военная часть отказалась уволить лейтенанта по семейным обстоятельствам, но он не согласился с решением и обратился в суд.

На Львовщине мужчина через суд обязал воинскую часть уволить его со службы по семейным обстоятельствам – из-за необходимости ухода за бабушкой. Решение по делу №380/5247/24 постановил Львовский окружной административный суд.

Как указано в решении, в суд обратился старший лейтенант, бабушка которого, согласно заключению врачебно-консультативной комиссии, нуждается в постоянном постороннем уходе. На этом основании истец в феврале 2024 хотел уволиться с военной службы, но в воинской части ему отказали. В отказе командир заявил, что «необходимость осуществления постоянного ухода за лицом должна быть подтверждена только соответствующим заключением медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), а следовательно, заключение врачебно-консультативной комиссии заведения (ВКК) здравоохранения не подтверждает указанное обстоятельство».

Старший лейтенант не согласился с отказом и обратился в суд. Истец подчеркнул, что у бабушки нет родственников, которые могли бы постоянно за ней ухаживать. Мать истца около 20 лет назад уехала за границу и сейчас постоянно проживает в Италии.

Истец считает, что командир воинской части неправильно толкует норму статьи абзаца 7 подпункта «г» пункта 2 части 4 статьи 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», из-за чего приняло неправомерное решение об отказе в увольнении с военной службы.

Суд подтвердил, что «необходимость постоянного постороннего ухода за больной бабушкой может подтверждаться соответствующим медицинским заключением ВКК».

Таким образом, суд полностью удовлетворил иск военного и обязал воинскую часть уволить его со службы. Решение может быть оспорено.

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