В чем хранить деньги – глава НБУ оценил привлекательность доллара, банковских депозитов и ОВГЗ

Глава НБУ Андрей Пышный оценил привлекательность разных инструментов для хранения денег.

Источник фото: НБУ

Ставки по депозитам во многих банках год назад составили 15% и выше. По ОВГЗ – 16,5%-20%. Те, кто год назад вложился в гривну, точно не потеряли. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный в интервью изданию «Экономическая правда».

По его словам, сейчас ставки по гривневым депозитам в среднем составляют 12,9%. После налогообложения – 10,3%.

«Но можно ли их сравнивать с показателем инфляции за год, который прошел? Нет, поэтому, оценивая привлекательность гривны, нужно смотреть на показатель инфляции, который будет через год», – отметил он.

Глава НБУ рассказал, что прогноз инфляции на этот год – 8,5%, на следующий – 6,6%.

«Мы также смотрим на разные ожидания по поводу инфляции на следующие 12 месяцев – они колеблются в пределах 7-9%. То есть средняя ставка депозитов обеспечивает защиту гривневых сбережений для населения», - говорит Пышный.

То же касается государственных облигаций, ставки по которым колеблются в пределах 12,6%–17,4%.

«Там нет налогообложения, потому этот актив еще более привлекателен. Подтверждением тому является то, что объем вложений физических лиц в этот инструмент с 2023 года вырос на 34 миллиарда гривен: с 30 до 64 миллиардов. Неплохая цифра, правда?», - отметил глава Нацбанка.

Однако привлекательность гривневых активов – это не только о математике, но и об ощущении защищенности сбережений и сбалансированности ожиданий.

По мнению Пышного, если есть необходимость оценить привлекательность гривны к доллару, то нужно, по крайней мере, брать ставки и курс за одинаковый период.

«За последний год официальный курс гривны снизился на 12,5%. Курс на наличном рынке – на 11,1%. Ставки по депозитам во многих банках год назад составили 15% и выше. По ОВГЗ – 16,5%-20%. Те, кто год назад уложился в гривну, точно не потеряли», - говорит глава НБУ.

По словам Пышного, задача НБУ в контексте обеспечения привлекательности гривни – создать такие условия, чтобы люди, которые уложились в гривневые инструменты, через год могли купить не меньше товаров и услуг, чем сейчас.

«Наша политика направляется на то, чтобы в среднесрочной перспективе покупка долларов или евро не была гарантированно привлекательнее вложений в гривну», - подытожил Пышный.

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