Для школ будет три варианта наземных укрытий, - Денис Шмыгаль

2,5 млрд грн выделили на строительство наземных укрытий для школ.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что государство планирует вернуть 300 000 школьников в безопасное офлайн-обучение. Для этого правительство выделило 2,5 млрд грн на строительство укрытий.

"Также важно, чтобы мы имели четкие надежные стандарты безопасных школьных пространств там, где невозможно использовать подземные укрытия и где это позволяет ситуация по безопасности", - сообщил он.

По его словам, ГСЧС и МОН совместно разработали три варианта обустройства наземных укрытий. Общины смогут реализовать их в зависимости от потребности и уровня угроз в населенном пункте и регионе.

"В итоге около тысячи школ уже в этом учебном году смогут начать процесс очного обучения", - добавил Шмыгаль.

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