Переводы с карты на карту для физических лиц ограничат – Нацбанк готовится принять решение

Национальный банк готов к решению ограничить переводы с карты на карту для физических лиц.

Решение о том, чтобы ограничить переводы с карты на карту для физических лиц почти готово. Об этом заявил глава Нацбанка Андрей Пышный в интервью ЭП.

Напомним, в мае сообщалось, что Национальный банк Украины готовит проект решения по ограничению переводов и введению предельных лимитов перевода денег с карты на карту между физлицами (сделки P2P, person-to-person).

По словам Пышного, Нацбанк до конца недели планирует финализировать решение об ограничении p2p-переводов для физических лиц для борьбы со схемами «дропов».

По его словам, НБУ финализует окончательное решение, а в период с 12 по 18 августа рассмотрит его на правлении.

«Неделю назад я обратил внимание на два сообщения: в первом случае налоговая служба увидела по счету мужчины сделки на 9 миллионов гривен и, соответственно, доначислила ему около 2 миллионов гривен налогов. Во втором – доначислили женщине около 500 тысяч гривен.

Кроме налоговых обязательств, такие граждане становятся соучастниками преступлений, в которых используются их счета, в том числе по легализации средств, финансированию терроризма, уклонению от уплаты налогов и разрушают свою транзакционную историю на долгие годы вперед. Это и есть та реальная опасность, в которую попадают граждане, сознательно передающие свои персональные данные и счета для использования в нелегальных операциях.

Часть времени мы посвятили коммуникации с волонтерской средой. Мы провели с волонтерами несколько встреч, собрали обратную связь. Показали, как дизайн запланированного решения позволит банкам учесть потребности волонтеров, и дали ответы на вопросы. Градус обсуждения снизился. Это значит, что мы органически подходим к принятию того решения, которое Национальный банк коммуницировал.

Так или иначе, для создания дополнительных инструментов для более эффективной борьбы со схемами "дропов" требуются также изменения в законодательстве. Следовательно, нам нужно идти в парламент. Там мы должны быть готовы к соответствующему решению и дискуссии.

То, что "дропы" являются бедой для государственного бюджета – это факт. Думаю, что это очень материальные суммы, которые можно направить в бюджет, если будем настойчивы и успешны в этом вопросе» - отметил Пышный.

Ранее сообщалось, что Нацбанк ограничит исходные переводы между физлицами и введет лимит – 100 000 грн и 30 операций в месяц.

Позже в НБУ объяснили, повлияют ли ограничения на карточные переводы на работу волонтеров.

Автор: Наталя Мамченко

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