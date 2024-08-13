Перекази з картки на карту для фізичних осіб обмежать – Нацбанк готується прийняти рішення

Національний банк готовий до рішення обмежити перекази з картки на картку для фізичних осіб.

Рішення про те, щоб обмежити перекази з картки на картку для фізичних осіб майже готове. Про це заявив голова Нацбанку Андрій Пишний в інтерв’ю ЕП.

Нагадаємо, у травні повідомлялося, що Національний банк України готує проект рішення щодо обмеження переказів і запровадження граничних лімітів переказу грошей з карти на карту між фізособами (операції P2P, person-to-person).

Наразі, за словами Пишного, Нацбанк до кінця тижня планує фіналізувати рішення щодо обмеження p2p-переказів для фізичних осіб для боротьби зі схемами «дропів».

За його словами, НБУ фіналізує остаточне рішення, а у період з 12 по 18 серпня розгляне його на правлінні.

«Тиждень тому я звернув увагу на два повідомлення: у першому випадку податкова служба побачила за рахунком чоловіка операції на 9 мільйонів гривень і, відповідно, донарахувала йому близько 2 мільйонів гривень податків. У другому – донарахували жінці близько 500 тисяч гривень.

Крім податкових зобов'язань, такі громадяни стають співучасниками злочинів, у яких використовуються їхні рахунки, зокрема щодо легалізації коштів, фінансування тероризму, ухилення від сплати податків та руйнують свою транзакційну історію на довгі роки наперед. Це і є та реальна небезпека, у яку потрапляють громадяни, які свідомо передають свої персональні дані та рахунки для використання у нелегальних операціях.

Частину часу ми присвятили комунікації з волонтерським середовищем. Ми провели з волонтерами кілька зустрічей, зібрали зворотний зв'язок. Показали, як дизайн запланованого рішення дасть можливість банкам врахувати потреби волонтерів, та дали відповіді на запитання. Градус обговорення знизився. Це означає, що ми органічно підходимо до ухвалення того рішення, яке Національний банк комунікував.

Так чи інакше, для створення додаткових інструментів для більш ефективної боротьби зі схемами "дропів" потрібні також зміни до законодавства. Отже, нам потрібно йти у парламент. Там ми повинні бути готовими до відповідного рішення та дискусії.

Те, що "дропи" є бідою для державного бюджету – це факт. Думаю, що це дуже матеріальні суми, які можна спрямувати до бюджету, якщо будемо наполегливими та успішними у цьому питанні» - зазначив Пишний.

Раніше повідомлялося, що Нацбанк обмежить вихідні перекази між фізособами та введе ліміт — 100 000 грн і 30 операцій на місяць.

Згодом у НБУ пояснили, чи вплинуть обмеження на карткові перекази на роботу волонтерів.

Автор: Наталя Мамченко

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