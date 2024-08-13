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Міноборони та МОЗ працюють над впровадженням електронних направлень на ВЛК через Резерв+

12:48, 13 серпня 2024
Електронні направлення на проходження ВЛК, ймовірно, будуть за QR-кодом.
Міноборони та МОЗ працюють над впровадженням електронних направлень на ВЛК через Резерв+
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Міністерство оборони України спільно з Міністерством охорони здоровʼя працюють над запровадженням електронних направлень на ВЛК. Вони будуть доступні як для призовників, так і для чинних військовослужбовців. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко інтервʼю «УП».

«Міноборони зараз консультується з Міністерством охорони здоровʼя, як впровадити  електронні направлення на ВЛК через «Резерв+» як для військовозобов’язаних, так і для чинних бійців», – сказала вона.

Найімовірніше, за словами Черногоренко, у  направленні на ВЛК буде QR-код, за яким лікарі комісії зможуть ідентифікувати людину.

Також два міністерства працюють над створенням електронної системи для військових лікарів, яка відображатиме всю інформацію про лікування бійців.

Катерина Черногоренко наголосила, що зараз такі дані можна отримати в центральній базі будь-яких госпіталю або лікарні, якщо зробити запит. Проте, на її думку, необхідно створити окрему базу з історіями лікування або реабілітації бійців для зручності роботи військових лікарів.

Заступниця міністра оборони підкреслила, що такий механізм планується впровадити до кінця 2024 року.

Додамо, «Судово-юридична газета» звернулася із запитом до Уряду стосовно того, чи реалізовано взаємодію Реєстру «Оберіг» та реєстрами Мінсоцполітики та Пенсійного фонду задля прискорення розгляду питань стосовно надання відстрочки категоріям, визначених у статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», а також чи передає нині Пенсійний фонд і Міністерство соціальної політики в електронному вигляді до Реєстру військовозобов'язаних відомості про встановлення, зміну групи інвалідності, як це передбачено законом.

Так, через відсутність фінансування наразі немає автоматичної передачі даних про осіб за інвалідністю до Реєстру «Оберіг», і, відповідно, поки не реалізовано функцію автоматичного надання та продовження відстрочки.

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