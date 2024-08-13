Минобороны и Минздрав работают над внедрением электронных направлений на ВЛК через Резерв+

Электронные направления на прохождение ВЛК, вероятно, будут по QR-коду.

Министерство обороны Украины совместно с Министерством здравоохранения работают над введением электронных направлений на ВВК. Они будут доступны как призывникам, так и действующим военнослужащим. Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко интервью «УП».

«Минобороны сейчас консультируется с Министерством здравоохранения, как внедрить электронные направления на ВВК через «Резерв+» как для военнообязанных, так и для действующих бойцов», - сказала она.

Скорее всего, по словам Черногоренко, в направлении ВВК будет QR-код, по которому врачи комиссии смогут идентифицировать человека.

Также два министерства работают над созданием электронной системы для военных врачей, отражающей всю информацию о лечении бойцов.

Екатерина Черногоренко подчеркнула, что сейчас такие данные можно получить в центральной базе любого госпиталя или больницы, если запросить. Однако, по ее мнению, необходимо создать отдельную базу с историями лечения или реабилитации бойцов для удобства военных врачей.

Замминистра обороны подчеркнула, что такой механизм планируется внедрить до конца 2024 года.

Добавим, «Судебно-юридическая газета» обратилась с запросом к правительству относительно того, реализовано ли взаимодействие Реестра «Оберег» и реестрами Минсоцполитики и Пенсионного фонда для ускорения рассмотрения вопросов предоставления отсрочки категориям, определенным в статье 23 Закона «О мобилизационной подготовке» , а также передает ли ныне Пенсионный фонд и Министерство социальной политики в электронном виде в Реестр военнообязанных сведения об установлении, изменении группы инвалидности, как это предусмотрено законом.

Так, из-за отсутствия финансирования пока нет автоматической передачи данных о лицах с инвалидностью в Реестр «Оберег», и, соответственно, пока не реализована функция автоматического предоставления и продления отсрочки.

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