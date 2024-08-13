Кабмин провел заседание: какие решения приняли 13 августа

Утвержден план мер по реализации Стратегии возврата активов на 2024-2025 годы.

Кабинет Министров провел заседание, в ходе которого рассмотрел ряд вопросов. Какие решения приняли, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 14.01.2015 N 6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам», якими передбачено, що фактична кількість педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти територіальної громади, яким (в яких) оголошено простій, включає лише педагогічних працівників, які перебувають на території України. Внесено зміни до постанови КМУ від 27.12.2017 N 1088 «Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами», якими встановлено, що освітня субвенція в частині оплати простою передбачається для педагогічних працівників закладів освіти та інклюзивно-ресурсних центрів, які перебувають на території України.

- Затверджено, відповідно до частини сьомої статті 21 ЗУ «Про систему громадського здоровʼя», Порядок створення та функціонування тимчасових спеціалізованих закладів охорони здоров’я з особливим протиепідемічним режимом. Порядок визначає механізм створення та функціонування тимчасових спеціалізованих закладів охорони здоровʼя з особливим протиепідемічним режимом, які утворюються за потреби відповідно до рішення про встановлення карантину.

- Викладено у новій редакції Державну стратегію регіонального розвитку на 2021-2027 роки з метою актуалізації її норм відповідно до положень ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо засад державної регіональної політики та політики відновлення регіонів і територій» N 2389-ІХ з врахуванням актуальних викликів, повʼязаних з триваючою збройною агресією проти України, її впливу на регіони і територій, що постраждали.

- Внесено зміни до Положення про добровільні формування цивільного захисту, Порядку утворення, завдань та функцій формувань цивільного захисту, Положення про єдину державну систему цивільного захисту, Типового положення про функціональну підсистему єдиної державної системи цивільного захисту, Типового положення про територіальну підсистему єдиної державної системи цивільного захисту, Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту, Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій, Порядку розроблення планів діяльності єдиної державної системи цивільного захисту з метою уточнення повноважень єдиної державної системи цивільного захисту, її функціональних і територіальних підсистем, а також їх ланок і субланок під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, здійснення заходів в особливий період з урахуванням досвіду, отриманого під час функціонування єдиної державної системи цивільного захисту та її складових в особливий період та приведення зазначених актів у відповідність з положеннями ЗУ N 3441-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення повноважень субʼєктів забезпечення цивільного захисту, вдосконалення законодавства з питань захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, організації та проведення евакуації населення, забезпечення охорони життя та здоровʼя громадян». Визнано такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 17.08.2001 N 1058 «Про затвердження Типового статуту державної аварійно-рятувальної служби».

- Внесено зміни до Порядку атестації аварійно-рятувальних служб і рятувальників в частині визначення порядку розгляду заяви (документів), які подано з порушенням вимог законодавства, з метою приведення норм Порядку у відповідність до вимог ЗУ «Про адміністративну процедуру». Врегульовано адміністративні відносини щодо усунення виявлених ДСНС недоліків під час розгляду документів, що подаються міжвідомчій атестаційній комісії для проходження атестації аварійно-рятувальними службами/рятувальниками, та визначено механізм оскарження рішень у разі відмови або надання негативного висновку про атестацію.

- Затверджено, відповідно до абзацу четвертого пункту 1 статті 11 ЗУ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», Порядок забезпечення покращеного харчування військовослужбовців під час лікування у закладах охорони здоровʼя усіх форм власності та підпорядкування відповідно до норм, які застосовуються у військово-медичних закладах. Доповнено примітки до норми N 5 - лікувальна норм харчування військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань, затверджених постановою КМУ від 29.03.2002 N 426, новим пунктом, який встановлює, що за рахунок коштів державного бюджету харчуванням забезпечуються також військовослужбовці, визначені підпунктом 1 пункту 1 статті 3 ЗУ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», які отримують медичну та реабілітаційну допомогу в закладах охорони здоровʼя, з якими укладено договори компенсації витрат на продукти харчування для організації послуги покращеного харчування військовослужбовців під час лікування у закладах охорони здоров’я усіх форм власності та підпорядкування відповідно до норм, які застосовуються у військово-медичних закладах.

- Внесено зміни у додаток 4 «Такси для обчислення розміру шкоди, завданої порушенням законодавства про рибне господарство внаслідок незаконного знищення чи погіршення середовища існування водних біоресурсів» до постанови Кабінету Міністрів України від 29.09.2023 N 1042 «Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, завданої порушенням законодавства про рибне господарство внаслідок незаконного добування (вилову), знищення або пошкодження водних біоресурсів, а також незаконного знищення чи погіршення середовища існування водних біоресурсів». Затверджено такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про рибне господарство внаслідок незаконного знищення чи погіршення середовища існування водних біоресурсів у водних обʼєктах Південного степу (крім лиманів та озер, що сполучаються з Чорним морем), а також лиманах та озерах, що сполучаються з Чорним морем.

- Внесено зміни до Порядку реалізації експериментального проекту щодо відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Доповнено обласними державними адміністраціями (обласними військовими адміністраціями) перелік субʼєктів, які виступають замовниками будівництва та одержувачами бюджетних коштів в рамках реалізації експериментального проекту, а також забезпечено можливість створення фонду захисних споруд цивільного захисту в рамках цього проекту.

- Виділено Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури на безповоротній основі 2 млрд. 690 млн. 557,2 тис. гривень (видатки розвитку) з фонду ліквідації наслідків збройної агресії на нову бюджетну програму для відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ. Затверджено перелік обʼєктів, які підлягають відновленню в рамках реалізації експериментального проекту щодо відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ, та обсяги бюджетних коштів для їх фінансового забезпечення.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 16.05.2024 N 549 «Про утворення Стратегічної інвестиційної ради». Введено до складу Стратегічної інвестиційної ради посаду першого заступника Міністра економіки та покладено на нього обов’язки секретаря Ради.

- Погоджено пропозицію Міністерства освіти і науки стосовно реалізації експериментального проекту щодо створення в будівлях і спорудах закладів освіти захищених просторів (приміщень для фізичного захисту). Затверджено Порядок реалізації експериментального проекту. Метою реалізації проекту є забезпечення укриття учасників освітнього процесу в умовах правового режиму воєнного стану шляхом створення захищених просторів у закладах освіти всіх форм власності на територіях територіальних громад із задовільним або помірним рівнем ризику безпеки, визначеним відповідно до Методики оцінки ризиків безпеки в системі освіти, пов’язаних зі збройною агресією РФ проти України.

- Погоджено з метою забезпечення енергетичної безпеки держави та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, наслідків військової агресії РФ проти України, пропозицію Міністерства енергетики щодо прийняття рішення про проведення конкурсу на будівництво генеруючої потужності та виконання заходів з управління попитом і визначено умови проведення такого конкурсу. Доручено Міністерству енергетики забезпечити проведення конкурсу відповідно до Порядку проведення конкурсу на будівництво генеруючої потужності та виконання заходів з управління попитом.

- Схвалено проект Угоди між Кабінетом Міністрів України