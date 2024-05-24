У НБУ пояснили, чи вплинуть обмеження на карткові перекази на роботу волонтерів

Андрій Пишний заявив, що обмеження карткових переказів та ліміту у 100 000 гривень жодним чином не торкнеться волонтерів.

Фото: minfin.com.ua

Як відомо, НБУ планує обмежити карткові перекази і ввести ліміти в 100 000 гривень і 30 транзакцій на місяць для вихідних P2P-переказів.

Голова Національного банку Андрій Пишний повідомив, що рішення щодо обмеження карткових переказів та ліміту у 100 000 гривень жодним чином не торкнеться волонтерів. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

За його словами, якщо ж виникнуть певні проблеми, то регулятор обговорюватиме з волонтерами усі аспекти та внесе правки.

«Жодним чином ті інновації, які запровадив Нацбанк, не обмежуватиме роботу волонтерів. Це принципово. Волонтери цього не відчують - це для нас пріоритет. Звісно, ми ще раз їх зберемо і уважно подискутуємо. У випадку, коли виникне проблема, то будемо калібрувати рішення», - заявив Пишний.

Він зазначив, що наразі ініціативи, які виносить Нацбанк на обговорення, будуть сприяти, щоб остаточне рішення врахувало усі можливі ризики.

«Наша пропозиція полягає в тому, що вона жодним чином не торкнеться волонтерів, і жодних обмежень не буде, через це перестороги і хвилювання абсолютно зайві», - додав голова Нацбанку.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», голова Комітету Верховної Ради з питань податкової політики Данило Гетманцев підтвердив, що Уряд готує до розгляду рішення стосовно підвищення податків.

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