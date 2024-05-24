В НБУ объяснили, повлияют ли ограничения на карточные переводы на работу волонтеров

Андрей Пышный заявил, что ограничение карточных переводов и лимита в 100 000 гривен никоим образом не коснется волонтеров.

Фото: minfin.com.ua

Как известно, НБУ планирует ограничить карточные переводы и ввести лимиты в 100 000 гривен и 30 транзакций в месяц для исходящих P2P-переводов.

Глава Национального банка Андрей Пышный сообщил, что решение об ограничении карточных переводов и лимита в 100 000 гривен никоим образом не коснется волонтеров. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

По его словам, если возникнут определенные проблемы, то регулятор будет обсуждать с волонтерами все аспекты и внесет правки.

«Никаким образом те инновации, введенные Нацбанком, не будут ограничивать работу волонтеров. Это важно. Волонтеры этого не почувствуют – это для нас приоритет. Конечно, мы еще раз их соберем и внимательно обсудим. В случае, если возникнет проблема, будем калибровать решение», - заявил Пышный.

Он отметил, что инициативы, которые выносит Нацбанк на обсуждение, будут способствовать, чтобы окончательное решение учло все возможные риски.

«Наше предложение заключается в том, что оно никоим образом не коснется волонтеров, и никаких ограничений не будет, поэтому предостережения и волнения абсолютно лишние», - добавил глава Нацбанка.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», председатель Комитета Верховной Рады по налоговой политике Даниил Гетманцев подтвердил, что Правительство готовит к рассмотрению решения о повышении налогов.

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