Для шкіл буде три варіанти наземних укриттів, — Денис Шмигаль

2,5 млрд грн виділили на будівництво наземних укриттів для шкіл.

Фото: AFP

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що держава планує повернути 300 000 школярів до безпечного офлайн-навчання. Для цього уряд виділив 2,5 млрд грн на будівництво укриттів.

"Також важливо, щоб ми мали чіткі надійні стандарти безпечних шкільних просторів там, де не можливо використовувати підземні укриття і де це дозволяє безпекова ситуація", - повідомив він.

За його словами, ДСНС та МОН спільно розробили три варіанти облаштування наземних укриттів. Громади зможуть їх реалізувати залежно від потреби та рівня загроз у населеному пункті та регіоні.

"У підсумку близько тисячі шкіл вже цього навчального року зможуть розпочати процес очного навчання", - додав Шмигаль.

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