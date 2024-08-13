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У чому зберігати гроші – голова НБУ оцінив привабливість долара, банківських депозитів та ОВДП

13:23, 13 серпня 2024
Голова НБУ Андрій Пишний оцінив привабливість різних інструментів для зберігання грошей.
У чому зберігати гроші – голова НБУ оцінив привабливість долара, банківських депозитів та ОВДП
Джерело фото: НБУ
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Ставки за депозитами у багатьох банках рік тому становили 15% та вище. За ОВДП – 16,5%-20%. Ті, хто рік тому вклався у гривню, точно не втратили. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю виданню «Економічна правда».

За його словами, зараз ставки за гривневими депозитами в середньому становлять 12,9%. Після оподаткування – 10,3%.

«Але чи можна їх порівнювати з показником інфляції за рік, що минув? Ні, тому, оцінюючи привабливість гривні, потрібно дивитися на показник інфляції, який буде через рік», - зазначив він.

Очільник НБУ розповів, що прогноз інфляції на цей рік – 8,5%, на наступний – 6,6%.

«Ми також дивимося на різні очікування щодо інфляції на наступні 12 місяців – вони коливаються у межах 7-9%. Тобто, середня ставка депозитів забезпечує захист гривневих заощаджень для населення», - каже Пишний.

Також те ж стосується державних облігацій, ставки за якими коливаються в межах 12,6%–17,4%.

«Там немає оподаткування, тому цей актив ще більш привабливий. Підтвердженням цього є те, що обсяг вкладень фізичних осіб у цей інструмент з 2023 року зріс на 34 мільярди гривень: з 30 до 64 мільярдів. Непогана цифра, правда?», - зазначив голова Нацбанку.

Однак, привабливість гривневих активів – це не лише про математику, але й про відчуття захищеності заощаджень та збалансованості очікувань.

На думку Пишного, якщо є потреба оцінити привабливість гривні до долара, то треба принаймні брати ставки та курс за однаковий період.

«За останній рік офіційний курс гривні знизився на 12,5%. Курс на готівковому ринку – на 11,1%. Ставки за депозитами у багатьох банках рік тому становили 15% та вище. За ОВДП – 16,5%-20%. Ті, хто рік тому вклався у гривню, точно не втратили», - каже очільник НБУ.

За словами Пишного, завдання НБУ в контексті забезпечення привабливості гривні – створити такі умови, щоб люди, які вклалися у гривневі інструменти, через рік могли купити не менше товарів та послуг, ніж зараз.

«Наша політика спрямовується на те, щоб у середньостроковій перспективі купівля доларів чи євро не була гарантовано привабливішою за вкладення в гривню», - підсумував Пишний.

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