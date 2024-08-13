У прикордонній 20-кілометровій зоні Сумщини ввели обмеження на переміщення громадян

Це повʼязано зі збільшенням інтенсивності бойових дій та активізацією російських ДРГ.

У прикордонній 20-кілометровій зоні Сумської області введені обмеження на переміщення усіх категорій громадян. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України.

Там зазначили, що обмеження пов’язані зі збільшенням інтенсивності бойових дій, активізацією діяльності диверсійно-розвідувальних груп, сил спеціальних операцій противника та з метою збереження життя цивільного населення і військовослужбовців.

«Допуск осіб на зазначену територію здійснюється за паспортами громадян України з відповідною відміткою про реєстрацію проживання у цій зоні», - зазначили у Генштабі ЗСУ.

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