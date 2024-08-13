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У Вінниці чоловік ґвалтував власну неповнолітню доньку: як його покарали

15:11, 13 серпня 2024
54-річного жителя Вінниці засуджено до 10 років і 6 місяців позбавлення волі за насильство над донькою.
У Вінниці чоловік ґвалтував власну неповнолітню доньку: як його покарали
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У Вінниці покарали 54-річного чоловіка, який ґвалтував власну неповнолітню доньку. Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура.

Чоловіка визнано винним у зґвалтуванні та розбещенні дитини, та засуджено до 10 років і 6 місяців позбавлення волі.

У 2022 році обвинувачений, перебуваючи наодинці зі своєю 12-річною донькою і користуючись її безпорадністю, вчиняв стосовно неї дії сексуального характеру.

Дані чоловіка будуть внесені до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Наразі вирок законної сили не набрав.

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