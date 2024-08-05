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Комитет рекомендовал Раде принять в целом законопроект, запрещающий мобилизацию мужчин до 25 лет

16:46, 5 августа 2024
Доработанный комитетом законопроект устраняет правовую коллизию, создававшую основания ТЦК и СП мобилизовать граждан до 25 лет.
Комитет рекомендовал Раде принять в целом законопроект, запрещающий мобилизацию мужчин до 25 лет
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В понедельник, 5 августа, комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады рекомендовал парламенту принять за основу и в целом доработанный законопроект №11379-д о внесении изменений в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации», устраняющих правовую коллизию позволяет мобилизовать военнообязанных до 25-летнего возраста. Об этом в комментарии «Интерфакс-Украина» сообщила член комитета Ирина Фриз.

Напомним, первой на эту правовую коллизию обратила внимание «Судебно-юридическая газета».

«Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде принять за основу и в целом доработанный законопроект... Это доработанный комитетом законопроект, устраняющий правовую коллизию, создававшую основания ТЦК и СП мобилизовать граждан до 25 лет», - заявила Фриз.

Она отметила, что законопроект не только устраняет эту «вопиющую несправедливость», но и решает вопрос «мобилизованных до 25 лет».

«Они могут быть уволены с военной службы в запас, если не изъявили желания продлить службу», - подчеркнула Фриз.

Добавим, ранее народные депутаты зарегистрировали законопроект 11379 и альтернативные 11379-1 и 11379-2. Однако ни один из них не рассмотрен.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Соломия Бобровская сообщала, что Минобороны и Генштаб высказались против этих проектов.

Напомним, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявлял, что во время военного положения в Украине действует всеобщая мобилизация, которая охватывает мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. 

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