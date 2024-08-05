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Комітет рекомендував Раді прийняти в цілому законопроект, що забороняє мобілізацію чоловіків до 25 років

16:46, 5 серпня 2024
Доопрацьований комітетом законопроект усуває правову колізію, що створювала підстави ТЦК та СП мобілізувати громадян до 25 років.
Комітет рекомендував Раді прийняти в цілому законопроект, що забороняє мобілізацію чоловіків до 25 років
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У понеділок, 5 серпня, комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради рекомендував парламенту прийняти за основу та в цілому доопрацьований законопроект №11379-д про внесення змін до закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», що усувають правову колізію, яка дає змогу мобілізувати військовозобов'язаних до 25-річного віку. Про це у коментарі «Інтерфакс-Україна» повідомила член комітету Ірина Фріз.

Нагадаємо, першою на цю правову колізію звернула увагу «Судово-юридична газета».

«Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти за основу та в цілому доопрацьований законопроект... Це доопрацьований комітетом законопроект, який усуває правову колізію, що створювала підстави ТЦК та СП мобілізувати громадян до 25 років», - заявила Фріз.

Вона зазначила, що законопроект не лише усуває цю «кричущу несправедливість», а й вирішує питання «мобілізованих до 25 років».

«Вони можуть бути звільнені з військової служби в запас, якщо не виявили бажання продовжити службу», - наголосила Фріз.

Додамо, раніше народні депутати зареєстрували законопроект 11379 та альтернативні 11379-1 та 11379-2. Однак жоден з них не розглянутий.

Член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Соломія Бобровська повідомляла, що Міноборони і Генштаб висловилися проти цих проектів.

Нагадаємо, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявляв, що під час воєнного стану в Україні діє загальна мобілізація, яка охоплює чоловіків віком від 18 до 60 років. 

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