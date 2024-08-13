Мобілізаційний вік в Україні повинен бути від 20 до 50 років, — нардеп Роман Костенко

За його словами, в Україні є проблема з тим, що категорія людей, які зараз призиваються в армію, досить вікова.

Фото: Facebook / Роман Костенко

Народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки та військовий Роман Костенко вважає, що призовний вік в Україні має бути від 20 до 50 років. За його словами, зараз категорія людей, яких призивають до війська, є досить віковою. Про це повідомив у інтерв’ю «УП».

Водночас нардеп зазначив, що новий закон покращив мобілізацію.

«У нас був провал мобілізації, починаючи з літа 2023 року. Ми тоді провалили контрнаступ, були заміни воєнкомів. І я скажу, що в грудні нам доповідали, що в нас було менше ніж 10 тисяч мобілізованих на місяць. При тому, яких ми зазнавали санітарних втрат, здавалося, що це фініш.

Потім різними методами ми змогли підняти цю кількість. Коли закон був прийнятий, відразу був скачок. Ми набрали в травні більше, ніж за останні декілька місяців разом. Зараз, у принципі, цей темп утримується», - вказав депутат.

За його словами, є проблема того, що категорія людей, яка зараз призивається в армію, досить вікова.

«Я сам в армії з 17 років і скажу так: ми не говоримо про 18, але я вважаю, що у нас має бути призовний вік від 20 років до 50. Всі, що далі, можуть мобілізуватися за власним бажанням, але не в бойові підрозділи.

Якщо ми хочемо нормально забезпечувати бойові частини, щоб люди йшли здорові і могли виконувати бойові завдання, це має бути віковий діапазон 20–50 років», - додав нардеп.

Як повідомлялося, Комітет з питань нацбезпеки рекомендував парламенту прийняти за основу та в цілому доопрацьований законопроект №11379-д про внесення змін до закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», що усувають правову колізію, яка дає змогу мобілізувати військовозобов'язаних до 25-річного віку.

Нагадаємо, першою на цю правову колізію звернула увагу «Судово-юридична газета».

Раніше секретар Комітету Роман Костенко заявляв, що під час воєнного стану в Україні діє загальна мобілізація, яка охоплює чоловіків віком від 18 до 60 років.

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