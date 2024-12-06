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Кабмин утвердил политику государственной собственности и политики вознаграждения руководителей госпредприятий и членов наблюдательных советов

08:40, 6 декабря 2024
Министерству экономики поручено до 31 декабря обеспечить сортировку государственных унитарных предприятий, хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50% акций (долей) принадлежат государству, по категориям, предусмотренным Политикой государственной собственности.
Кабмин утвердил политику государственной собственности и политики вознаграждения руководителей госпредприятий и членов наблюдательных советов
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Кабмин постановлением от 29 ноября №1369 «Некоторые вопросы Политики государственной собственности» утвердил:

  • Политику государственной собственности;
  • Политику вознаграждения руководителей государственных унитарных предприятий и председателей исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50 процентов акций (долей) принадлежат государству;
  • Политику вознаграждения членов наблюдательных советов государственных унитарных предприятий, хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50 процентов акций (долей) принадлежат государству;
  • Государственную дивидендную политику.

Установлено, що:

1) до визначення за результатами дослідження рівня винагород керівників суб’єктів господарювання недержавної форми власності ліміту винагороди керівників державних унітарних підприємств та голів виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, відповідно до якого здійснюється розрахунок винагороди керівників державних унітарних підприємств та голів виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, а також розрахунок винагороди членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, але не пізніше 31 грудня 2025 р. визначення винагороди:

  • керівників державних унітарних підприємств та голів виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, здійснюється відповідно до постанови КМУ від 19 травня 1999 р. № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств» з урахуванням постанови КМУ від 5 лютого 2020 р. № 141 «Питання умов і розмірів оплати праці керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки»;
  • голів виконавчих органів акціонерних товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій належать державі, річний розмір чистого (консолідованого) прибутку яких за результатами фінансово-господарської діяльності, відображеними у консолідованій річній фінансовій звітності, підтвердженій незалежним суб’єктом аудиторської діяльності, перевищує 1,5 млрд. гривень, у яких відповідно до Закону «Про акціонерні товариства» створено наглядові ради, більшість членів яких становлять незалежні члени наглядової ради, здійснюється наглядовою радою таких товариств відповідно до постанови КМУ від 19 травня 1999 р. № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств». На період дії правового режиму воєнного стану загальний річний розмір винагороди не може перевищувати загального розміру винагороди, виплаченої такій посадовій особі за останні 12 календарних місяців з урахуванням фактично відпрацьованого часу;
  • членів наглядових рад державних унітарних підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, здійснюється відповідно до Порядку визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, затвердженого постановою КМУ від 4 липня 2017 р. № 668.

Положення цього підпункту та нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, зазначених у цьому підпункті, не поширюються на винагороду керівників банків, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій належать державі, яка визначається відповідно до вимог Закону «Про банки і банківську діяльність» та вимог, установлених Національним банком;

2) перший щорічний агрегований звіт про ефективність управління державними підприємствами, господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі (крім банків), складається Міністерством економіки разом з Міністерством фінансів за поданням суб’єктів управління об’єктами державної власності та подається КМУ до 1 липня 2026 р. за результатами фінансово-господарської діяльності державних підприємств/господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, у 2025 році;

3) положення Державної дивідендної політики, затвердженої цією постановою, щодо визначення розміру частини чистого прибутку (доходу), що відраховується до державного бюджету, застосовуються до результатів фінансово-господарської діяльності державних унітарних підприємств починаючи з І кварталу 2025 року.

Міністерству економіки за поданням суб’єктів управління об’єктами державної власності доручено до 31 грудня 2024 р. забезпечити здійснення розподілу (сортування) державних унітарних підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі (крім банків), за категоріями, передбаченими Політикою державної власності, затвердженою цією постановою.

Нижче наводимо затверджені цією постановою документи.

Автор: Наталя Мамченко

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