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Начальную общевойсковую подготовку будут проходить граждане, независимо от пола, получающих профильное среднее образование – Кабмин утвердил порядок

07:25, 6 декабря 2024
Начальная подготовка проводится с целью формирования у соискателей образования первичных общевойсковых знаний и специальных компетентностей по отношению к оборонному сознанию.
Начальную общевойсковую подготовку будут проходить граждане, независимо от пола, получающих профильное среднее образование – Кабмин утвердил порядок
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Кабмин на заседании 5 декабря утвердил порядок проведения начальной общевойсковой подготовки.

Как отмечает представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, порядком предусмотрено, что начальную подготовку проходят граждане Украины независимо от пола, получающие профильное среднее образование в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), специализированного, профессионального высшего образования всех имеющихся форм собственности лицензию на проведение образовательной деятельности на соответствующем уровне полного общего среднего образования.

Начальная подготовка проводится с целью формирования у соискателей образования первичных общевойсковых знаний и специальных компетентностей по оборонному сознанию, ознакомления граждан с местом и ролью гражданина в связи с осознанием своего конституционного долга по защите Отечества, независимости и территориальной целостности Украины.

Начальная подготовка реализуется путем преподавания учебного предмета «Защита Украины» в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), специализированного, профессионального образования всех форм собственности и осуществления мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание.

Напомним также, что Верховная Рада 3 декабря приняла в первом чтении законопроект Правительства 12076, согласно которому мужчины, которым в год взятия на военный учет исполняется 17 лет, обязаны будут встать на учет призывников с 1 января по 31 июля путем прохождения электронной идентификации через Резерв+ или прибытие в районный (городской) ТЦК.

Автор: Наталя Мамченко

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Кабинет Министров Украины

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