Початкову загальновійськову підготовку будуть проходити громадяни, незалежно від статі, які здобувають профільну середню освіту – Кабмін затвердив порядок

Початкова підготовка проводиться з метою формування у здобувачів освіти первинних загальновійськових знань і спеціальних компетентностей стосовно оборонної свідомості.

Кабмін на засіданні 5 грудня затвердив Порядок проведення початкової загальновійськової підготовки.

Як зазначає представник Уряду в парламенті Тарас Мельничук, порядком передбачено, що початкову підготовку проходять громадяни України незалежно від статі, які здобувають профільну середню освіту в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), спеціалізованої, фахової передвищої освіти усіх форм власності, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності на відповідному рівні повної загальної середньої освіти.

Початкова підготовка проводиться з метою формування у здобувачів освіти первинних загальновійськових знань і спеціальних компетентностей стосовно оборонної свідомості, ознайомлення громадян з місцем і роллю громадянина у зв’язку з усвідомленням свого конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України.

Початкова підготовка реалізується шляхом викладання навчального предмета «Захист України» у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), спеціалізованої, фахової передвищої освіти усіх форм власності та здійснення заходів, спрямованих на військово-патріотичне виховання.

Нагадаємо також, що Верховна Рада 3 грудня прийняла в першому читанні законопроект Уряду 12076, за яким чоловіки, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, зобов’язані будуть стати на облік призовників з 1 січня до 31 липня шляхом проходження електронної ідентифікації через Резерв+ або прибуття до районного (міського) ТЦК.

Автор: Наталя Мамченко

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