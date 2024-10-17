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Валерий Залужный допустил мобилизацию женщин в Украине

16:21, 17 октября 2024
«Если будет необходимо призвать женщин, чтобы спасти Европу от войны, то, пожалуй, мы это сделаем» - посол Валерий Залужный.
Валерий Залужный допустил мобилизацию женщин в Украине
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Мобилизация женщин в Украине неприемлема, однако к ней могут прибегнуть в случае крайней необходимости, заявил посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, выступая в Chatham House, цитирует 24 канал.

По его словам, в случае необходимости мобилизация женщин может стать реальностью, но он убежден, что этого нужно избегать.

«Если будет необходимо призвать женщин, чтобы спасти Европу от войны, то, пожалуй, мы это сделаем. Но, по моему личному мнению, нужно не допустить войны в Европе, как это было в 1939 году, другими путями, не путем призыва украинских женщин», - подчеркнул он.

Также Залужный отметил, что к Ирану, КНДР и Китаю могут присоединиться другие страны, из-за чего Украина получит больше врагов. В то же время он поддержал действия Президента Владимира Зеленского, который предлагает международным партнерам план победы, поскольку Украине нужна сила для отпора агрессору.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что политики США давят на Владимира Зеленского относительно того, почему не проводится мобилизация с 18 лет.

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Валерий Залужный мобилизация мобилизация женщин

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