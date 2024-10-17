Валерій Залужний допустив мобілізацію жінок в Україні

«Якщо буде необхідно призвати жінок, щоб врятувати Європу від війни, то, мабуть, ми це зробимо» – посол Валерій Залужний.

Мобілізація жінок в Україні є неприйнятною, проте до неї можуть вдатися у разі крайньої необхідності, заявив посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, виступаючи в Chatham House.

За його словами, в разі необхідності мобілізація жінок може стати реальністю, але він переконаний, що цього потрібно уникати.

«Якщо буде необхідно призвати жінок, щоб врятувати Європу від війни, то, мабуть, ми це зробимо. Але, на мою особисту думку, потрібно не допустити війни в Європі, як це було в 1939 році, іншими шляхами, не шляхом призову українських жінок», – підкреслив він.

Також Залужний зазначив, що до Ірану, КНДР і Китаю можуть приєднатися інші країни, через що Україна отримає більше ворогів. Водночас він підтримав дії Президента Володимира Зеленського, який пропонує міжнародним партнерам план перемоги, оскільки Україні потрібна сила для відсічі агресору.

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