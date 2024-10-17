В Офісі Президента відбулася зустріч із політичним директором МЗС Ірландії

Заступник керівника Офісу Президента обговорив з представником МЗС Ірландії підтримку Формули миру та євроінтеграцію України.

Джерело фото: president.gov.ua

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч із політичним директором Міністерства закордонних справ Ірландії Джерардом Кіоном. Як повідомили в Офісі Президента, зустріч стала продовженням діалогу між Володимиром Зеленським та Прем’єр-міністром Ірландії Саймоном Гаррісом.

Основною темою розмови було обговорення організації конференцій, присвячених реалізації пунктів Формули миру, а також підготовка до другого Саміту миру. Ігор Жовква подякував Ірландії за активну участь у чотирьох попередніх заходах і за подальшу підтримку.

«Вдячні Ірландії за лідерство в підтримці європейської інтеграції України. Розраховуємо на допомогу в якомога скорішому початку фактичних переговорів про вступ нашої держави в ЄС», – наголосив заступник керівника Офісу Президента.

Крім того, сторони узгодили подальші кроки щодо імплементації двосторонньої угоди, яку підписали у вересні Володимир Зеленський та Саймон Гарріс.

Під час зустрічі обговорювали також євроінтеграцію України. Жовква відзначив лідерство Ірландії в підтримці цього процесу та висловив сподівання на швидкий початок переговорів про вступ України до ЄС.

Окремо порушувалось питання відбудови України. Ірландію запросили взяти патронат над відновленням одного з постраждалих міст або регіонів.

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