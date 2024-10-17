Практика судів
  1. В Україні

В Офісі Президента відбулася зустріч із політичним директором МЗС Ірландії

16:52, 17 жовтня 2024
Заступник керівника Офісу Президента обговорив з представником МЗС Ірландії підтримку Формули миру та євроінтеграцію України.
В Офісі Президента відбулася зустріч із політичним директором МЗС Ірландії
Джерело фото: president.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч із політичним директором Міністерства закордонних справ Ірландії Джерардом Кіоном. Як повідомили в Офісі Президента, зустріч стала продовженням діалогу між Володимиром Зеленським та Прем’єр-міністром Ірландії Саймоном Гаррісом.

Основною темою розмови було обговорення організації конференцій, присвячених реалізації пунктів Формули миру, а також підготовка до другого Саміту миру. Ігор Жовква подякував Ірландії за активну участь у чотирьох попередніх заходах і за подальшу підтримку.

«Вдячні Ірландії за лідерство в підтримці європейської інтеграції України. Розраховуємо на допомогу в якомога скорішому початку фактичних переговорів про вступ нашої держави в ЄС», – наголосив заступник керівника Офісу Президента.

Крім того, сторони узгодили подальші кроки щодо імплементації двосторонньої угоди, яку підписали у вересні Володимир Зеленський та Саймон Гарріс.

Під час зустрічі обговорювали також євроінтеграцію України. Жовква відзначив лідерство Ірландії в підтримці цього процесу та висловив сподівання на швидкий початок переговорів про вступ України до ЄС.

Окремо порушувалось питання відбудови України. Ірландію запросили взяти патронат над відновленням одного з постраждалих міст або регіонів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

офіс президента

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Сімейному кодексі пропонують запровадити можливість встановлення спільної батьківської опіки з почерговим проживанням дитини з кожним з батьків

Пропонується, аби за результатами вирішення спору щодо визначення місця проживання малолітньої дитини орган опіки та піклування або суд міг встановити спільну батьківську опіку з почерговим проживанням дитини з кожним з батьків за відповідним графіком.

Ірина Мудра: «Незабаром відбудеться презентація проєкту Стратегії розвитку системи правосуддя до 2029 року», інтерв’ю – частина перша

Заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Мудра в ексклюзивному інтерв’ю Судово-юридичній газеті розповіла про підготовлену Стратегію розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на період до 2029 року.

Володимир Зеленський підписав укази про призначення суддів

Президент Володимир Зеленський підписав цілу низку указів про призначення суддів.

Президент підписав закон про обрання нового керівництва митниці за участі міжнародних експертів і повну переатестацію митної служби

Кабмін повинен до січня сформувати комісію з відбору нового керівника Держмитслужби за участі іноземних партнерів – Президент підписав закон.

Володимир Зеленський наголосив, що чекає на виділення обіцяної допомоги від ЄС на 35 млрд євро

Під час візиту до Брюсселя Президент Володимир Зеленський підкреслив, що чекає на виділення ЄС 35 млрд євро – частини допомоги, яка була обіцяна Україні G7 у червні 2024 року.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Старовойтова
    Світлана Старовойтова
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Микола Шатерніков
    Микола Шатерніков
    суддя Господарського суду Харківської області