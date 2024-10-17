В Офисе Президента состоялась встреча с политическим директором МИД Ирландии

Заместитель руководителя Офиса Президента обсудил с представителем МИД Ирландии поддержку Формулы мира и евроинтеграцию Украины.

Источник фото: president.gov.ua

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква провел встречу с политическим директором Министерства иностранных дел Ирландии Джерардом Кионом. Как сообщили в Офисе Президента, встреча стала продолжением диалога между Владимиром Зеленским и Премьер-министром Ирландии Саймоном Гаррисом.

Основной темой разговора было обсуждение организации конференций, посвященных реализации пунктов Формулы мира, а также подготовка ко второму Саммиту мира. Игорь Жовква поблагодарил Ирландию за активное участие в четырех предыдущих мероприятиях и за дальнейшую поддержку.

«Благодарны Ирландии за лидерство в поддержке европейской интеграции Украины. Рассчитываем на помощь в скорейшем начале фактических переговоров о вступлении нашего государства в ЕС», - подчеркнул заместитель руководителя Офиса Президента.

Кроме того, стороны согласовали дальнейшие шаги по имплементации двустороннего соглашения, которое подписали в сентябре Владимир Зеленский и Саймон Харрис.

Во время встречи обсуждали также евроинтеграцию Украины. Жовква отметил лидерство Ирландии в поддержке этого процесса и выразил надежду на скорое начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Отдельно поднимался вопрос восстановления Украины. Ирландию пригласили взять патронат над восстановлением одного из пострадавших городов или регионов.

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