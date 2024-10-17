НАТО или ядерное оружие — Зеленский раскрыл подробности разговора с Трампом

Владимир Зеленский отметил, что страны НАТО сегодня не воюют, потому Украина и выбирает НАТО, а не ядерное оружие.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в общении с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом обсудил необходимость вступления Украины в НАТО, упомянув при этом отказ Киева от ядерного оружия. Об этом он рассказал на пресс-конференции после участия в заседании Евросовета, где он представил План победы.

Глава государства вспомнил о Будапештском меморандуме как недейственной договоренности, которая не смогла защитить Украину, отказавшуюся от ядерного оружия.

«Кто из этих крупных стран, всех ядерных государств пострадал? Все? Нет, одна – Украина. Кто отдал ядерное оружие? Все? Одна – Украина. Кто сегодня воюет? Украина.

В разговоре с Дональдом Трампом я ему сказал: «У нас получается так, какой же выход? Либо у Украины будет ядерное оружие – и тогда это для нас защита. Или мы должны иметь какой-то альянс. Кроме НАТО, на сегодня мы не знаем действенных альянсов», – сказал Зеленский.

Он добавил, что страны НАТО сегодня не воюют, поэтому Украина и выбирает НАТО, а не ядерное оружие.

«Я считаю, что меня услышал Дональд Трамп. Он сказал: «У вас справедливые аргументы», – добавил Зеленский.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на брифинге 17 октября перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе заявил, что Украина будет членом НАТО.

Добавим, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский представил свой План победы в Верховной Раде. Первый пункт этого Плана – безусловное приглашение Украины в НАТО.

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