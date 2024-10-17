Генсек НАТО Марк Рютте: Украина станет 33 членом НАТО, но если вперед «выпрыгнет» какая-то другая страна, Украина может стать 34 членом НАТО

Украина точно однажды станет членом НАТО – Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на брифинге 17 октября перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе заявил, что Украина будет членом НАТО.

Так, на вопрос, когда Украину пригласят в НАТО и они получат соответствующие гарантии, Марк Рютте отметил следующее.

«Что я сказал в Вашингтоне, и я повторяю это. Да, в будущем у НАТО будет 33 или 34 члена. И усматривается, что этим 33-м членом станет Украина. Но, может быть, кто-то выпрыгнет впереди нее. Но Украина будет членом НАТО в будущем. Это то, что мы решили в Вашингтоне. Вопрос в терминах», - ответил он журналистам.

По его словам, все усилия партнеров направлены на восстановление и поддержку Украины.

«Итак, вопрос заключается в том – когда? Я не могу ответить на этот вопрос прямо сейчас. Но точно мы работаем над всеми этими треками, чтобы однажды Украина стала членом НАТО» - отметил Рютте.

Также он заверил, что все 32 члена НАТО работают над тем, чтобы путин не достиг своих целей.

Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский представил свой План победы в Верховной Раде. Первый пункт этого Плана – безусловное приглашение Украины в НАТО.

Владимир Зеленский 17 октября прибыл в Брюссель. Президент Украины посетит штаб-квартиру НАТО на встрече министров обороны стран Альянса. Также у Владимира Зеленского запланирована совместная пресс-конференция с генсеком НАТО Марком Рютте.

Автор: Наталя Мамченко

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