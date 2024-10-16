Украина предлагает США и ЕС соглашение по использованию потенциала природных ресурсов Украины, а также после войны заместить военные контингенты США в Европе украинскими бойцами – Владимир Зеленский

Один из пунктов Плана победы, который представил Президент Владимир Зеленский 16 октября в парламенте, касается использования стратегического экономического потенциала Украины.
Как указал Президент, «в Украине сосредоточены природные ресурсы, и в частности, критически важные металлы ценой в триллионы долларов США. Это, в частности, уран, титан, литий, графит и другие стратегически ценные ресурсы, которые усилят в глобальной конкуренции либо Россию и ее союзников, либо Украину и демократический мир».
«Залежи критических ресурсов в Украине вместе с глобально важным потенциалом Украины в производстве энергии и продовольствия являются одними из ключевых захватнических целей России в войне.
Это возможность Соединенных Штатов и наших партнеров в G7 работать с Украиной – союзницей, которая может обеспечить прибыль на инвестицию.
Экономический пункт нашей стратегии имеет тайное приложение, которое передается только определенным партнерам.
Украина предлагает США вместе с определенными партнерами, в частности, это Евросоюз, частью которого Украина – будет, и с другими партнерами в мире, заключить специальное соглашение о совместной защите имеющихся в Украине критических ресурсов, совместного инвестирования и использования соответствующего экономического потенциала» - подчеркнул Владимир Зеленский.
«Это соглашение, которое органично дополнит и усилит существующую систему экономического давления на Россию, а именно все санкции против России, ограничение нефтяной цены, ограничение экспорта в Россию и другие меры давления» - отметил он.
Кроме того, План победы содержит пятый пункт, рассчитанный на послевоенное время – это замещение военных контингентов армии США, дислоцированных в Европе, украинскими подразделениями.
«После этой войны у Украины будет один из самых опытных и крупных военных контингентов. Это люди – наши воины, обладающие реальным опытом современной войны, успешным опытом применения западного оружия и разносторонним опытом взаимодействия с военными НАТО.
Этот украинский опыт должен использоваться для укрепления обороны НАТО и обеспечения безопасности в Европе. Это достойная миссия наших героев.
Предусматриваем в случае согласия партнеров замещение отдельных военных контингентов вооруженных сил США, дислоцированных в Европе, украинскими подразделениями. После войны.
И я благодарен каждому партнеру – всем, с кем мы обсудили эту перспективу на послевоенное время, – благодарен за уважение к украинцам и нашей способности быть непреодолимыми в Альянсе с партнерами», - подчеркнул Президент.
Следует отметить, что на презентации Плана победы Украины в Верховной Раде 16 октября Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что реализация Плана зависит от партнеров.
«Этот План можно реализовать. Это зависит от партнеров. Подчеркиваю: от партнеров. Это точно не зависит от России. Вместе с партнерами мы должны изменить обстоятельства так, чтобы война закончилась. Мы все должны изменить обстоятельства так, чтобы Россия была принуждена к миру», - отметил Зеленский.
По его словам, «если начать двигаться по этому Плану победы сейчас, то может удаться завершить войну не позднее следующего года».
«Россия должна проиграть в войне против Украины. И это не «замораживание». И это не торговля территорией или суверенитетом Украины. Мы должны реализовать План победы, чтобы заставить Россию быть на Саммите мира и быть готовой окончить войну», - пояснил он.
Сам План победы состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений.
Первый пункт Плана победы – это приглашение в НАТО.
Второй пункт – оборона.
«Благодаря Курской операции мы увидели, что у путина нет достаточно силы, чтобы держаться, когда мы жмем действительно крепко» - отметил Президент.
Поэтому ключом, по его словам, к реализации этого второго пункта Плана победы есть:
Третий пункт Плана – сдерживание.
«Под ним тоже есть тайное приложение. Его уже получили лидеры США, Великобритании, Франции, Италии и Германии. Получат еще некоторые государства, которые могут наполнить содержанием для Украины эту очень хорошо известную миру концепцию сдерживания» - отметил Владимир Зеленский.
«Украина предлагает разместить на своей земле комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания, который будет достаточным для защиты Украины от любой военной угрозы со стороны России и сузит вариативность действий России до таких перспектив: либо присоединиться к честному дипломатическому процессу для справедливого завершения войны, либо гарантированно упустить возможность продолжать агрессивную войну в результате применения Украиной предоставленного пакета сдерживания согласно определенным военным целям.
То есть пакет сдерживания – это факт, что Россия либо идет в дипломатию, либо идет… к потере машины войны» - подчеркнул Президент.
Четвертый пункт, как уже отмечалось, об использовании стратегического экономического потенциала Украины. И пятый пункт, рассчитанный на послевоенное время, касается замещения отдельных военных контингентов вооруженных сил США, дислоцированных в Европе, украинскими подразделениями.
Автор: Наталья Мамченко
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