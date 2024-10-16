Кабмин просят запретить показывать экстрасенсов в эфире телемарафона — петиция

Автор петиции указывает, что украинские телеканалы часто приглашают экстрасенсов принять участие в новостных выпусках или выступить в телемарафоне.

Иллюстративное фото из открытых источников

Кабинет министров просят запретить транслировать экстрасенсов в эфире телемарафона «Единые новости» и в выпусках новостей. Соответствующая петиция появилась на официальном сайте правительства.

«Сейчас известные украинские телеканалы часто приглашают многих известных экстрасенсов и других представителей мистических учений принять участие в выпусках новостей или выступить в телемарафоне с целью погадать на войну, сделать расписания таро и поделиться своими «предсказаниями» о предстоящем ходе событий на фронте или обстрелов врагом украинских мост», – отмечает автор петиции.

По ее мнению, особенно опасны экстрасенсы с «российским прошлым», которые «между строк обвиняют в опасных пророссийских месседжах-нарративах, которые деструктивно влияют на сознание украинцев».

Кроме того, важным фактором является то, что телемарафон «Единые новости» финансируется из государственного бюджета, то есть на средства налогоплательщиков. Поэтому недопустим тот факт, что за деньги украинцев их успешно кормят с телеэкранов откровенным псевдонаучным бредом от экстрасенсов, которые, к тому же, манипулируют мнением украинских зрителей относительно своих «сверхъестественных способностей», вводя их в заблуждение», — говорится в тексте обращения.

В настоящее время петиция собрала 480 подписей из 25000, которые необходимы для дальнейшего рассмотрения.

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