Кабмін просять заборонити показувати екстрасенсів у ефірі телемарафону — петиція

Авторка петиції вказує, що українські телеканали часто запрошують екстрасенсів взяти участь у випусках новин або виступити в телемарафоні.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

Кабінет міністрів просять заборонити транслювати екстрасенсів у ефірі телемарафону «Єдині новини» та у випусках новин. Відповідна петиція з’явилась на офіційному сайті Уряду.

«Наразі відомі українські телеканали часто запрошують багатьох відомих екстрасенсів та інших представників містичних вчень взяти участь у випусках новин або виступити в телемарафоні з метою погадати на війну, зробити розклади таро та поділитися своїми «передбаченнями» про майбутній хід подій на фронті чи щодо обстрілів ворогом українських міст», – зазначає авторка петиції.

На її думку, особливо небезпечними є екстрасенси з «російським минулим», які «поміж рядків закидають небезпечні проросійські меседжі-наративи, які деструктивно впливають на свідомість українців».

«Крім того, важливим фактором є те, що телемарафон «Єдині новини» фінансується з державного бюджету, тобто на кошти платників податків. Тому неприпустимим є той факт, що за гроші українців їх успішно годують з телеекранів відвертою псевдонауковою маячнею від екстрасенсів, які, до того ж, маніпулюють думкою українських глядачів щодо своїх «надприродних здібностей», вводячи їх в оману», — йдеться у тексті звернення.

Наразі петиція зібрала 480 підписів із 25000, які необхідні для подальшого розгляду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.