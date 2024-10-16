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Кабмін просять заборонити показувати екстрасенсів у ефірі телемарафону — петиція

13:45, 16 жовтня 2024
Авторка петиції вказує, що українські телеканали часто запрошують екстрасенсів взяти участь у випусках новин або виступити в телемарафоні.
Кабмін просять заборонити показувати екстрасенсів у ефірі телемарафону — петиція
Ілюстративне фото з відкритих джерел
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Кабінет міністрів просять заборонити транслювати екстрасенсів у ефірі телемарафону «Єдині новини» та у випусках новин. Відповідна петиція з’явилась на офіційному сайті Уряду.

«Наразі відомі українські телеканали часто запрошують багатьох відомих екстрасенсів та інших представників містичних вчень взяти участь у випусках новин або виступити в телемарафоні з метою погадати на війну, зробити розклади таро та поділитися своїми «передбаченнями» про майбутній хід подій на фронті чи щодо обстрілів ворогом українських міст», – зазначає авторка петиції.

На її думку, особливо небезпечними є екстрасенси з «російським минулим», які «поміж рядків закидають небезпечні проросійські меседжі-наративи, які деструктивно впливають на свідомість українців».

«Крім того, важливим фактором є те, що телемарафон «Єдині новини» фінансується з державного бюджету, тобто на кошти платників податків. Тому неприпустимим є той факт, що за гроші українців їх успішно годують з телеекранів відвертою псевдонауковою маячнею від екстрасенсів, які, до того ж, маніпулюють думкою українських глядачів щодо своїх «надприродних здібностей», вводячи їх в оману», — йдеться у тексті звернення.

Наразі петиція зібрала 480 підписів із 25000, які необхідні для подальшого розгляду.

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